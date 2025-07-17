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Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапку

Юрій Берендій
17 липня 2025, 21:48
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Якщо Кремль не погодиться на завершення війни проти України в межах 50 днів, на Росію та її торгових партнерів чекають наслідки, зазначила Левітт.
Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапку
Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що заявила речниця Білого дому:

  • США введуть вторинні санкції та мита проти РФ, якщо Кремль не піде на мирну угоду
  • Трамп зацікавлений у мирному врегулюванні війни РФ проти України

Адміністрація Трампа дає Росії 50 днів на припинення війни. Якщо Кремль не погодиться на це, то Росія та її торгові партнери зіткнуться з нищівними санкціями. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт відповідаючи на питання про те, що буде, якщо Росія не погодиться на мир у встановлений Трампом термін в 50 днів, передає Clash Report.

"50 днів, як чітко зазначив президент, якщо протягом цього часу не буде укладено угоду про припинення вогню або мирну угоду, якщо Росія відмовиться погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими митами, а також з вторинними санкціями", - зазначила вона.

відео дня

Левітт зазначила, що санкції будуть запроваджені і проти країн, які купують нафту у Росії, що, безперечно, завдасть серйозного удару по її економіці.

Вона також підкреслила, що президент США Дональд Трамп наполягає на дипломатичному завершенні війни — його адміністрація вже витратила багато часу та зусиль, щоб знайти шляхи для мирного врегулювання конфлікту.

Дивіться відео заяви речниці Білого дому про наслідки для Росії:

Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапку
/ Фото: скріншот

Ультиматум Трампа для Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп глибоко розчарований поведінкою російського диктатора Володимира Путіна. Попри кілька спроб домовитися, після кожної з яких Росія завдавала ударів по Україні, Трамп поки що не планує припиняти переговори з Путіним.

Водночас серед його електорату зростає підтримка ідеї надання військової допомоги Україні, особливо якщо це подається як особиста ініціатива глави Білого дому. Як повідомляє Newsweek, результати соціологічного опитування у США свідчать про позитивну динаміку в настроях прихильників Трампа щодо підтримки Києва.

Після заяв Трампа про можливу допомогу Україні та введення жорсткіших санкцій проти Росії багато хто сприйняв це як сигнал до очікування подальших кроків з боку Вашингтона та союзників. Втім, політолог Тарас Загородній наголошує, що саме зараз для України настав сприятливий момент для власних ініціатив і активних дій.

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Про персону: Керолайн Левітт

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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