У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

НАТО буде готове "нейтралізувати" Калінінградську область.

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Альянс спланував і розробив план, як убезпечити свої країни від військ РФ у Калінінградській області - головком армії США в Європі / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, nato.int

Коротко:

США і НАТО розробили план, як нейтралізувати Калінінградську область

Калінінградська область оточена НАТО з усіх боків

У НАТО працюють із системами для швидкого ухвалення військових рішень

Північноатлантичний альянс на чолі зі Сполученими Штатами Америки розробив план "нейтралізації" Калінінградської області в разі військової загрози з боку Росії. Сучасна зброя, яку мають країни блоку, дасть змогу реалізувати завдання швидше, ніж будь-коли. Про це заявив командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью.

Протистояння загрозі з боку Росії

Як повідомляє Defense News, воєначальник розповів, що американці разом із країнами НАТО починають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу".

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Завдання - посилити наземні можливості та підвищити взаємодію оборонної промисловості країн колективного блоку безпеки Заходу.

Метою є протистояння загрозам з боку РФ і забезпечення глобального стримування противника.

"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо - це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки - дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD (зони обмеженого доступу та маневру) із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", - сказав Донахью.

План із "нейтралізації" Калінінградської області

Головком армії США в Європі зазначив: Калінінградська область тепер оточена НАТО з усіх боків. У армії Альянсу з'явилася можливість "нейтралізувати регіон із землі в терміни, які раніше здавалися неможливими - швидше, ніж будь-коли раніше".

"Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє Росія... ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу", - каже Донахью. Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Що ще включає план НАТО

Крім того, план передбачає систему обміну даними. У НАТО вже купили Maven Smart System від компанії Palantir - платформу штучного інтелекту, яка швидко опрацьовує великі масиви даних і допомагає ухвалювати швидкі військові рішення.

В Альянсі хочуть, щоб у таких системах людина могла керувати ППО або системами дальнього вогню.

"Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", - наголосив Крістофер Донахью.

Росія може напасти на НАТО - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн Альянсу. Блоку потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв.

РФ готується до війни і може напасти на країну НАТО, припустили в Інституті вивчення війни. Аналітики дійшли такого висновку після того, як Трамп сказав, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Рютте попередив, що Китай може напасти на Тайвань і, щоб відвернути увагу, здатний підбити Росію на атаку на НАТО. У відповідь у Путіна вибухнули "погрозами" і дивними звинуваченнями.

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Про джерело: Defense News Defense News - американський інтернет-ресурс і газета про політику, бізнес і технології національної безпеки. Заснована 1986 року. У Defense News стверджують, що аудиторія видання - високопоставлені військові, державні діячі та промисловці по всьому світу, пише Вікіпедія.









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