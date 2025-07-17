Вперше за багато років: ціни на популярну в Україні ягоду поставили рекорд

Коротко:
- В Україні сформували одну з найбільших партій замороженої вишні за останні роки
- Цьому посприяли високі ціни на збір ягоди
- Її закупляли у населення по 80-90 грн/кг
В нинішньому сезоні українська заморожена вишня отримала несподіваний шанс на експорт. Про це заявив директор однієї з провідних українських компаній-експортерів заморожених фруктів і ягід Віталій Сидоренко, пише EastFruit.
Аналітики зауважили, що сезон вишні 2025 року в Україні розпочався з тривожних очікувань. Через весняні заморозки фермери прогнозували значні втрати врожаю.
"Ситуація в цьому сегменті круто змінилася завдяки високим цінам. З перших днів поточного сезону ціни закупівлі свіжої вишні від населення для переробки досягли рекордних показників, а саме до 80-90 грн/кг ($1,93-2,17/кг). Це миттєво активувало населення, і вишню для продажу почали прибирати ті, хто раніше ніколи цього не робив", - наголосив експерт.
За його словами, масовий збір вишні населенням призвів до формування однієї з найбільших партій замороженої ягоди в Україні за останнє десятиліття.
"Наразі європейський ринок відкритий для України, оскільки в поточному сезоні в країнах ЄС прогнозується зниження виробництва вишні через несприятливі погодні умови навесні 2025 року. Це відкриває вікно українським виробникам замороженої продукції для розширення експорту", - сказав Сидоренко.
Він також додав, що станом на середину липня розрахункова експортна ціна замороженої вишні в Україні становить 169-193 грн/кг ($4,08-4,66/кг). Експортна ціна на вишню з кісточкою перебуває в межах 131-145 грн/кг ($3,14-3,49/кг).
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня стартував сезон яблук нового врожаю. Проте ціна на яблука нового врожаю станом на зараз є майже втричі дорожчою, ніж була у цей самий час минулого року.
Також відомо, що в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, різко впала вартість рису.
Крім того, річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів. Наразі їх вартість коливається від 70,99 до 78,20 гривень за десяток.
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Про джерело: EastFruit
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