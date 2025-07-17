Вперше за багато років: ціни на популярну в Україні ягоду поставили рекорд

Європейський ринок відкритий для України.

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Україна експортуватиме вишню / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні сформували одну з найбільших партій замороженої вишні за останні роки

Цьому посприяли високі ціни на збір ягоди

Її закупляли у населення по 80-90 грн/кг

В нинішньому сезоні українська заморожена вишня отримала несподіваний шанс на експорт. Про це заявив директор однієї з провідних українських компаній-експортерів заморожених фруктів і ягід Віталій Сидоренко, пише EastFruit.

Аналітики зауважили, що сезон вишні 2025 року в Україні розпочався з тривожних очікувань. Через весняні заморозки фермери прогнозували значні втрати врожаю.

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"Ситуація в цьому сегменті круто змінилася завдяки високим цінам. З перших днів поточного сезону ціни закупівлі свіжої вишні від населення для переробки досягли рекордних показників, а саме до 80-90 грн/кг ($1,93-2,17/кг). Це миттєво активувало населення, і вишню для продажу почали прибирати ті, хто раніше ніколи цього не робив", - наголосив експерт.

За його словами, масовий збір вишні населенням призвів до формування однієї з найбільших партій замороженої ягоди в Україні за останнє десятиліття.

"Наразі європейський ринок відкритий для України, оскільки в поточному сезоні в країнах ЄС прогнозується зниження виробництва вишні через несприятливі погодні умови навесні 2025 року. Це відкриває вікно українським виробникам замороженої продукції для розширення експорту", - сказав Сидоренко.

Він також додав, що станом на середину липня розрахункова експортна ціна замороженої вишні в Україні становить 169-193 грн/кг ($4,08-4,66/кг). Експортна ціна на вишню з кісточкою перебуває в межах 131-145 грн/кг ($3,14-3,49/кг).

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня стартував сезон яблук нового врожаю. Проте ціна на яблука нового врожаю станом на зараз є майже втричі дорожчою, ніж була у цей самий час минулого року.

Також відомо, що в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, різко впала вартість рису.

Крім того, річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів. Наразі їх вартість коливається від 70,99 до 78,20 гривень за десяток.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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