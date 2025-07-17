Україна може отримати Patriot раніше, ніж очікувалось: у НАТО розкрили деталі

Адміністрація Трампа активно працює над швидким постачанням американської зброї в Україну в рамках плану продажу її Альянсу.

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Посол США запевняє, що країна не поставить себе у стратегічно невигідне становище під час надання військової допомоги Україні. / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

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Адміністрація Трампа працює над швидкою доставкою зброї в Україну

Розглядають варіанти від європейських країн із заміною на американське озброєння

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що адміністрація Трампа прагне якнайшвидше передати Україні американське озброєння в рамках плану продажу зброї Альянсу. Про це повідомляє "Європейська правда".

Американський дипломат запевнив, що Сполучені Штати роблять усе можливе для оперативного постачання зброї Україні відповідно до затвердженого плану.

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"Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено", – зазначив Вітакер.

Він також повідомив, що наразі ведуться переговори щодо продажу Україні систем Patriot, які вже є на озброєнні американської армії.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст", – додав посол.

ЗРК Рatriot / Інфографіка: Главред

За його словами, серед інших варіантів розглядають можливість відправки європейськими країнами своїх систем до Києва вже зараз із подальшою закупівлею їх заміни у США.

Передача Україні ЗРК Patriot - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

Крім того, наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва. Про це заявив командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

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Про джерело: "Європейська правда" Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

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