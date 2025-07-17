Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Фанат Путіна родом із Донецька: у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити"

Віталій Кірсанов
17 липня 2025, 14:58
101
Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.
Помер Юрій Кара
Помер Юрій Кара / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

Ви дізнаєтеся:

  • Від чого помер Юрій Кара
  • Які фільми зняв

В окупованій Ялті помер російський кінорежисер Юрій Кара, який підтримував злочинний путінський режим. Режисерові було 70 років.

Про смерть режисера першою написала російська кіножурналістка Наталія Боброва. ЗМІ країни-агресора вже повідомили, що у Кари був інфаркт.

відео дня

Навесні в нього був перший серцевий напад, після якого він скаржився на поганий стан. І другий напад він уже не пережив.

Режисер в останні роки жив в окупованому Криму.

Народився Юрій Кара 12 листопада 1954 року в Донецькій області. Кара закінчив фізико-математичну школу в Донецьку, після чого поїхав вчитися до московського інституту сталі та сплавів. А після цього здобув освіту у ВДІКу, його дипломною роботою став фільм-драма "Завтра була війна".

Після цього режисер залишився працювати в РФ. Під його режисурою вийшли такі російські фільми: "Майстер і Маргарита", "Злодії в законі", "Корольов". А ще він працював над створенням кількох випусків "Єралаша".

У 2012 році увійшов до списку довірених осіб диктатора Володимира Путіна на президентських виборах.

У 2014 році Кара підтримав окупацію Криму, у 2022 році він підписав лист із підтримкою російського вторгнення в Україну.

Він мріяв, що після закінчення війни поїде в Донецьк, де був востаннє ще 2014 року. А всіх артистів, які засудили російську агресію і виїхали за кордон, Кара публічно критикував.

"Тому часто їх навіть не шкода. Вони і так жирували, а тепер їм ще й на всіх плювати. Звичайно, якщо їм захочеться повернутися, нехай повертаються, але я б не приділяв їм таку увагу, як раніше", - говорив він про російських артистів, які виїхали на тлі повномасштабної війни.

У травні 2022 року фанат Путіна отримав заборону на в'їзд до Латвії. А Мінкульт України вніс його до "чорного списку" як особу, дії якої створюють загрозу нацбезпеці.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

А також перша леді України Олена Зеленська відвідала Італію. для офіційної зустрічі вона вибрала коричневий брючний костюм і підкреслила талію поясом. Образ вона доповнила брошкою і зробила акуратну зачіску із зібраним волоссям.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Російський режисер новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

15:17Фронт
Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

15:03Економіка
Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

14:51Політика
Реклама

Популярне

Більше
Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

15:51

Обвинувачений у нелегальному збуті боєприпасів екскуратор "Кобри" Резніков мобілізувався, щоб уникнути суду - ЗМІ

15:40

Таємниця назви Житомир: як вона з’явилась та що насправді означаєВідео

15:17

Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

15:13

Експерти закликають не мити авто влітку: у чому причина

15:03

Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
14:58

Фанат Путіна родом із Донецька: у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити"

14:53

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

14:51

Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

14:25

Понад мільйон гривень за місяць: хто в Ощадбанку отримує рекордну зарплату

Реклама
14:08

В Україну повернули в рамках репатріації ще тисячу тіл загиблих - деталі

14:05

На пошук розгадки всього 9 секунд: павука помітить лише дуже уважна людина

13:58

Чим буде займатися Свириденко на посаді премʼєр-міністра - план на 6 місяців

13:53

"Любов невідомої галактики": Нікітюк через місяць після пологів звернулася до нареченого

13:51

Чому 18 липня не можна сваритися: яке церковне свято

13:40

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

13:30

Стефанішина отримала нову посаду: Зеленський сказав, чим вона займатиметься

13:20

Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США

13:14

Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

12:58

Рецепт ідеальних пишних оладок: секрети розкритоВідео

12:45

Готується термінове перекидання Patriot до Києва: у НАТО сказали, з чим це пов'язано

Реклама
12:37

Вже дешевше, ніж минулого місяця: в Україні впали ціни на популярні крупи

12:29

На Чернігівщині курсант вистрілив в інструкторів: поліція повідомляє про загиблих

12:26

Коли українські бійці зможуть повернутися з фронту: Зеленський чітко відповів

12:25

"Якщо в тебе успішний чоловік": дружина Остапчука розкрила свій заробіток

12:22

Українцям по-іншому виплачуватимуть пенсії за рішеннями судів: якими будуть нові правила

12:15

Карʼєрний хід та спосіб утримати команду: чому Зеленський замінив Шмигаля на СвириденкоПогляд

12:04

ТОП-3 напасті, які знищують квіти: хвороби троянд та їхнє лікуванняВідео

11:42

Найгірші прикмети: які знаки долі не можна ігнорувати

11:36

Федоров сказав, чи планують скасовувати дистанційне навчання у школахВідео

11:16

Подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро: став відомий точний місяць

11:15

Лорак зокрема: з азербайджанського фестивалю вигнали російських артистів

11:15

Ім’я вже відоме: в Україні призначили нового премʼєр-міністра

11:11

Китайський гороскоп на завтра 18 липня: Зміям - загрози, Собакам - жертви

10:55

Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні "летять у космос"

10:23

Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі

10:23

Війна в Україні може завершитися у 2025 році: у Зеленського зробили гучну заяву

10:18

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

10:17

Українців змусять платити податки навіть за старі квартири: які суми

10:01

"Диявол у деталях": у Reuters знайшли підводні камені в плані Трампа щодо Patriot

09:59

Один проти п’ятьох: боєць ГУР стримав російський штурм на важливому напрямку

Реклама
09:28

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

09:28

"Буде велика порожнеча": помер знаменитий норвезький лижник від удару блискавки

09:15

Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

09:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 липня (оновлюється)

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:32

Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та пораненіФотоВідео

08:23

Невідомі дрони намагалися прорватися до Москви: у росіян істерика через вибухи

08:10

50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?Погляд

08:01

"Неймовірні інновації": Келлог відвідав оборонні бази України

07:04

Новий оборонний союз: Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти