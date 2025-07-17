Фанат Путіна родом із Донецька: у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити"

Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

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Помер Юрій Кара / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, росЗМІ

Ви дізнаєтеся:

Від чого помер Юрій Кара

Які фільми зняв

В окупованій Ялті помер російський кінорежисер Юрій Кара, який підтримував злочинний путінський режим. Режисерові було 70 років.

Про смерть режисера першою написала російська кіножурналістка Наталія Боброва. ЗМІ країни-агресора вже повідомили, що у Кари був інфаркт.

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Навесні в нього був перший серцевий напад, після якого він скаржився на поганий стан. І другий напад він уже не пережив.

Режисер в останні роки жив в окупованому Криму.

Народився Юрій Кара 12 листопада 1954 року в Донецькій області. Кара закінчив фізико-математичну школу в Донецьку, після чого поїхав вчитися до московського інституту сталі та сплавів. А після цього здобув освіту у ВДІКу, його дипломною роботою став фільм-драма "Завтра була війна".

Після цього режисер залишився працювати в РФ. Під його режисурою вийшли такі російські фільми: "Майстер і Маргарита", "Злодії в законі", "Корольов". А ще він працював над створенням кількох випусків "Єралаша".

У 2012 році увійшов до списку довірених осіб диктатора Володимира Путіна на президентських виборах.

У 2014 році Кара підтримав окупацію Криму, у 2022 році він підписав лист із підтримкою російського вторгнення в Україну.

Він мріяв, що після закінчення війни поїде в Донецьк, де був востаннє ще 2014 року. А всіх артистів, які засудили російську агресію і виїхали за кордон, Кара публічно критикував.

"Тому часто їх навіть не шкода. Вони і так жирували, а тепер їм ще й на всіх плювати. Звичайно, якщо їм захочеться повернутися, нехай повертаються, але я б не приділяв їм таку увагу, як раніше", - говорив він про російських артистів, які виїхали на тлі повномасштабної війни.

У травні 2022 року фанат Путіна отримав заборону на в'їзд до Латвії. А Мінкульт України вніс його до "чорного списку" як особу, дії якої створюють загрозу нацбезпеці.

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