Польща готується закрити притулки для більшості українських біженців - деталі

Допомогу для українських біженців в Польщі змінять.

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Як зміниться допомога для українських біженців в Польщі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Основне:

Польські притулки для біженців будуть закриті для більшості українців

Українським біженцям будуть виділяти фінансову допомогу

У Польщі поступово будуть припиняти діяльність притулків для біженців з України. Як повідомляє Польське радіо, відповідний закон прийняли 15 липня під час засідання Ради міністрів.

Вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для усіх, окрім пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

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"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", - сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

Для інших українців форму допомоги змінять у залежності від потреб. Вона буде надаватися у рамках програми "Разом до незалежності". У Польщі виділятимуть кошти на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 жовтня поточного року українські біженці у Нідерландах відчують певні зміни. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині планують виплачувати соціальну допомогу по-новому та за більш суворими правилами. Зміни стосуються також біженців з України.

Зокрема українським біженцям пропонують встановити менші виплати, ніж тим, хто прибув раніше. Про наміри таких реформ оголосили ще навесні представники коаліційних партій німецького уряду.

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Про джерело: Польське Радіо Польське Радіо (пол. Polskie Radio S. A.) — єдина національна, загальнодоступна акціонерна компанія радіомовлення в Польщі, зі штаб-квартирою у Варшаві, пише Вікіпедія.

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