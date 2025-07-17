Польща готується закрити притулки для більшості українських біженців - деталі

Основне:
- Польські притулки для біженців будуть закриті для більшості українців
- Українським біженцям будуть виділяти фінансову допомогу
У Польщі поступово будуть припиняти діяльність притулків для біженців з України. Як повідомляє Польське радіо, відповідний закон прийняли 15 липня під час засідання Ради міністрів.
Вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для усіх, окрім пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.
"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", - сказав речник польського уряду Адам Шлапка.
Для інших українців форму допомоги змінять у залежності від потреб. Вона буде надаватися у рамках програми "Разом до незалежності". У Польщі виділятимуть кошти на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.
Українські біженці за кордоном - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що з 1 жовтня поточного року українські біженці у Нідерландах відчують певні зміни. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині планують виплачувати соціальну допомогу по-новому та за більш суворими правилами. Зміни стосуються також біженців з України.
Зокрема українським біженцям пропонують встановити менші виплати, ніж тим, хто прибув раніше. Про наміри таких реформ оголосили ще навесні представники коаліційних партій німецького уряду.
Інші новини:
- Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт
- Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ
- Курс долара набирає обертів, а євро впало: якою буде вартість валюти 18 липня
Про джерело: Польське Радіо
Польське Радіо (пол. Polskie Radio S. A.) — єдина національна, загальнодоступна акціонерна компанія радіомовлення в Польщі, зі штаб-квартирою у Варшаві, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред