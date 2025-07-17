В Україні може суттєво змінитися ціна на паливо: експерт назвав ключовий фактор

Експерти прогнозують, що дефіцит нафти на світовому ринку змусить ціни на бензин і дизель різко зрости вже найближчим часом.

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США можуть запровадити санкції проти покупців російської нафти, що спричинить стрімке подорожчання пального в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

Чому введення санкцій США спричинить дефіцит нафти на світовому ринку

Як подорожчає бензин, дизель і автогаз в Україні найближчим часом

Які фактори впливатимуть на ціни на пальне до кінця року

Якщо США введуть анонсовані санкції проти покупців російської нафти, ціни на бензин і дизель в Україні можуть стрімко підскочити на близько 10 грн за літр, а автогаз – на 5 грн за літр. Про це повідомив УНІАН паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

За його словами, у такому випадку високі ціни на паливо збережуться принаймні до кінця року.

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"А потім ще акциз з 1 числа (з 1 січня 2026 року, - ред) зростає. Та й невідомо, який курс буде… Тому ралі може непогане вийти", — зазначив експерт.

Льоушкін пояснив, що швидко замінити російську нафту на світовому ринку не вдасться. Саудівська Аравія, яка могла б швидко збільшити видобуток, уже задіяла додаткові свердловини, а США для масштабного нарощування видобутку сланцевої нафти потребують близько року.

"У Штатів потенціал довгозапалювальний. Бурити (свердловину, - ред) для видобутку сланцю – це довго. Це не так, як у саудів – відкрили кран та нафта побігла. У США це все довше. Видобуток буде зростати поступово, протягом року", — пояснив Дмитро Льоушкін.

Він додав, що санкції спричинять тимчасовий дефіцит нафти на світовому ринку, адже Китай та Індія припинять закупівлі російської сировини. Це призведе до різкого зростання цін на нафту.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

"Якщо зараз Китай та Індія закриваються від російської нафти, то нафти на світовому ринку не вистачатиме. Виникне дефіцит, і оперативно замістити його буде неможливо. І вистачить однієї новини, що на ринку не вистачає нафти, аби вона тимчасово полетіла під 90 (доларів за барель, - ред). Плюс ще урагани та, відповідно, тимчасове припинення видобутку нафти у Мексиканській затоці… Цього вистачить для того, аби на осінь зберегти високі ціни на нафту", — підсумував експерт.

Ціни на пальне в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики.

Згодом Главред писав, що після послаблення конфлікту на Близькому Сході ціни на світовому ринку нафти знижуються, що напряму вплине на вартість бензину і дизеля в Україні.

Крім того, ціни в Україні на паливо продовжують зростати. Відтак у вівторок, 8 липня, вартість бензину зросла на 0,02% до 58,96 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 0,14% до 55,72 грн/л.

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