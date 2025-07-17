Новий міністр оборони назвав 3 пріоритети на посаді - що він сказав про мобілізацію

Міністр оборони окреслив три пріоритети у своїй роботі та запевнив, що мобілізація відбувається згідно з планом і до ЗСУ приєднується багато охочих.

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Новий міністр оборони назвав 3 пріоритети на посаді / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Шмигаль окреслив 3 ключові напрямки роботи на посаді глави Міноборони

Він визнав окремі випадки бусифікаціії

До лав ЗСУ приєднується значна кількість громадян

Новий міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді окреслив три ключові завдання, які стоятимуть перед ним на новій посаді. Про це він повідомив у Telegram.

Шмигаль наголосив, що, попри зміну посади, його місія залишається незмінною — працювати на благо України. В

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Він також подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру, підкресливши, що очолювати Міноборони у такий складний період це велика честь і водночас відповідальність.

Денис Шмигаль окреслив три пріоритети на новій посаді міністра оборони:

Перший напрям - люди.

"У центрі — український воїн. Наше завдання — якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок, медична підтримка", - вказує він.

Другий напрям — зброя.

За словами Шмигаля, мета полягає в тому, щоб наростити арсенал до рівня, який зупинить здатність ворога продовжувати війну

"Насамперед — українське виробництво. Завдання президента — за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%. Паралельно посилюємо взаємодію з партнерами й створюємо коаліцію спроможностей", - вказує він.

Третій — ефективна система

Міноборони має працювати злагоджено, без зайвої бюрократії та дублювання функцій, із фокусом на швидкість і гнучкість у прийнятті рішень.

Шмигаль висловив упевненість, що спільними зусиллями вдасться досягти сили, яка гарантуватиме перемогу і захист від майбутніх загроз.

Під час свого виступу у Верховній Раді Денис Шмигаль прокоментував ситуацію з примусовою мобілізацією, відомою як "бусифікація". Він визнав, що окремі подібні інциденти дійсно мають місце, передає "РБК-Україна".

"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, - це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили та не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо", - сказав Шмигаль.

Водночас, за словами Шмигаля, загалом мобілізаційний процес відбувається відповідно до плану, і до лав ЗСУ нині активно "приходить дуже багато людей".

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня Верховна Рада схвалила низку законодавчих змін, спрямованих на зміцнення оборонного потенціалу України. Парламент підтримав три важливі ініціативи, які стосуються удосконалення системи військової служби, діяльності підрозділів СБУ та забезпечення військових інструкторів. Як повідомив народний депутат Роман Костенко, однією з ключових новацій став закон №13229, що дозволяє охочим віком понад 60 років добровільно укладати контракт на службу в армії.

Крім того, 15 липня Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року.

Також в Україні почала діяти автоматизована система взяття на військовий облік, повідомив юрист Юрій Танасійчук.

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Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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