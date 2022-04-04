Геноцид на Київщині: кількість жертв рашистів у Бородянці ще більша - Венедиктова

Ірина Венедиктова / УНІАН

У нещодавно звільненій від російських окупантів Бородянці Київської області число жертв рашистів ще більше, ніж у Бучі, Ірпені та Гостомелі, заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

В ефірі національного телемарафону вона підкреслила, що в Київській області найгірша ситуація щодо масових вбивств, скоєних російськими військовими — саме в Бородянці.

Генпрокурор нагадала про те, що українські слідчі органи нещодавно отримали доступ до місць злочинів окупантів РФ у Київській області.

"На сьогоднішній день така кількість військових злочинів, що вони виходять за межі кваліфікацій. Це вже злочини про людяність, які здійснюються систематично росіянами. Зараз ми можемо предметно говорити про Київську область, оскільки вчора (3 квітня — ред.) отримали доступ до неї. Відповідно, ми можемо відпрацьовувати Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді, найгірша ситуація щодо жертв - у Бородянці. Думаю, ми будемо ще окремо говорити про Бородянку, там є про що говорити", — сказала вона.

Венедиктова додала, що кількість військових злочинів росіянами - надзвичайно велика і вони виходять за межі кваліфікацій, при цьому про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити в усьому світі.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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