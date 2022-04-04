УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Геноцид на Київщині: кількість жертв рашистів у Бородянці ще більша - Венедиктова

4 квітня 2022, 16:26

У Київській області найгірша ситуація щодо масових вбивств, скоєних військовими РФ - саме в Бородянці.

Венедиктова
Ірина Венедиктова / УНІАН

У нещодавно звільненій від російських окупантів Бородянці Київської області число жертв рашистів ще більше, ніж у Бучі, Ірпені та Гостомелі, заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

В ефірі національного телемарафону вона підкреслила, що в Київській області найгірша ситуація щодо масових вбивств, скоєних російськими військовими — саме в Бородянці.

Генпрокурор нагадала про те, що українські слідчі органи нещодавно отримали доступ до місць злочинів окупантів РФ у Київській області.

"На сьогоднішній день така кількість військових злочинів, що вони виходять за межі кваліфікацій. Це вже злочини про людяність, які здійснюються систематично росіянами. Зараз ми можемо предметно говорити про Київську область, оскільки вчора (3 квітня — ред.) отримали доступ до неї. Відповідно, ми можемо відпрацьовувати Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді, найгірша ситуація щодо жертв - у Бородянці. Думаю, ми будемо ще окремо говорити про Бородянку, там є про що говорити", — сказала вона.

Венедиктова додала, що кількість військових злочинів росіянами - надзвичайно велика і вони виходять за межі кваліфікацій, при цьому про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити в усьому світі.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

Читайте ще:

viber
геноцид Буча Ірина Венедіктова війна Росії та України
Реклама
Популярне
Серйозні випробування і нові зіткнення: астролог розповіла, що чекає Україну в 2022 роціСерйозні випробування і нові зіткнення: астролог розповіла, що чекає Україну в 2022 році Гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звісткаГороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята 3 знаки зодіаку, яким пощастить з грошима на наступному тижні3 знаки зодіаку, яким пощастить з грошима на наступному тижні Війна в Україні ненадовго, російська армія протримається ще два-три місяці – Юрій КасьяновВійна в Україні ненадовго, російська армія протримається ще два-три місяці – Юрій Касьянов

Останні новини

16:54

"Коли тікали, вони нас тупо закрили": у селі Ягідне окупанти РФ тримали в підвалі до 400 людей

16:49

Іімперський угар в Росії скоро згасне, або скільки залишилося чекати повалення ПутінаПогляд

16:26

Геноцид на Київщині: кількість жертв рашистів у Бородянці ще більша - ВенедиктоваВідео

16:09

Росія мобілізує молодиків з "Юнармії" для війни проти України - омбудсмен Денисова

16:02

Контрацепція під час війни: лікар назвав звичайні та екстремальні способиВідео

Реклама
15:45

Чому Росія відмовляється визнавати акти звірства в УкраїніПогляд

15:32

"Це геноцид проти України": Зеленський приїхав у БучуВідео

15:17

Дантес розповів, чому розлучається з Надею ДорофєєвоюВідео

14:55

Окупанти вішали жінок після зґвалтувань: Арестович шокував подробицями звірств у БучіВідео

14:47

Бійці ССО знищили ворожу РЛС С-300: ЗСУ попереджали, що РФ розгорнула її під Києвом

14:39

Меркель досі вважає правильним, що Україну не прийняли в НАТОВідео

14:27

Вночі Лицарі Зимового Походу "зігріли" окупантів ракетою від Javelin - відео прямого попаданняВідео

14:18

Будь-який крок Кремля у війні призведе до краху: на якій ділянці фронту неминуча м'ясорубкаПогляд

14:06

Ґвалтували і вбивали: розвідка оприлюднила імена окупантів, які влаштували "різанину в Бучі"Відео

13:57

Україна виграла перший бій за Київ, але розслаблятися не варто: Резніков попередив про нові ризикиВідео

13:46

Путін перебуває під впливом стероїдів через важку хворобу, які впливають на психіку - експерти

13:45

Росія як і раніше хоче захопити всю Україну: у Міністерстві оборони дали прогноз на бойові дії

13:23

"Кадирівці" у Херсоні вкрали комбайни у фермерів: техніку зафіксували у Чечні

13:15

Маріуполь, Буча, Ірпінь: військовий експерт пояснив, навіщо Росія стирає в порошок українські міста

13:15

"Це важливіше за кількість зброї": експерт пояснив, в чому найголовніша перевага ЗСУ над окупантамиВідео

Реклама
13:06

Росіяни вбили у Бучі більше людей, ніж серби у Вуковарській різанині - Резніков

13:02

Українські мольфарки прокляли Путіна і його кодло - до списку потрапили Шойгу, Скабєєва і СоловйовВідео

12:58

Ніжний заливний пиріг всього з трьох інгредієнтів: готувати неймовірно простоВідео

12:34

Україна сильно принизила ПутінаПогляд

12:20

"У нас дітей ґвалтують, жінок": вчителька і сестра Козака просять чиновника Путіна допомогти зупинити війнуВідео

12:06

Україна ніколи не буде "сірою зоною": експерт розповів про найгірший сценарій і перемогу над РосієюВідео

11:35

Путін платить рядовим агресорам $22 на місяць за війну в Україні: кіберспеціалісти встановили цифри

11:26

Гороскоп Таро на тиждень 4-10 квітня: Скорпіонам - гроші, Козерогам - здійснення бажань

11:10

У Бучі уже поховали 350 вбитих окупантами людей: в ритуальній службі кажуть, що це лише початокВідео

11:09

"Дикі собаки жеруть котячий корм": "друга армія світу" голодує в УкраїніВідео

10:59

ФРН відмовилася надати Україні БМП Marder: замість них дадуть техніку часів НДР 1975 року – ЗМІ

10:51

15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літаку

10:42

"Там вже не люди, а біомаса!": Камалія відповіла росіянам, які хочуть знищити Україну

10:30

Окупанти вперше вдарили по Тернополю, ракета пошкодила важливий об’єктВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 5 квітня 2022: Левам – грошові надходження, Дівам - старі проблеми

10:27

Чи стане Буча чорним лебедем для ПутінаПогляд

10:19

Путін наказував своїм солдатам страчувати українців під час вторгнення - британська розвідка

09:52

Ставили на коліна і розстрілювали, просто так вбили дідуся: історія жителя Бучі, якого катували оркиВідео

09:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везіння

09:20

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти?": українка "віджала" у окупантів ящик боєприпасів і передала його ЗСУВідео

Реклама
09:16

Знімки з Бучі заперечують ідею компромісу, Україні потрібна зброя – ДудаВідео

09:04

Автор геноциду в Бучі: волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на Київщині

08:42

Країни ЄС продали зброї в Росію на 346 млн євро, незважаючи на заборону - розслідування

08:31

Чому російська армія, тікаючи з Бучі та Ірпеня, тягла за собою крадені труси і сковорідкиПогляд

08:25

У Білорусі міліціонери гуртом побили російського військовогоВідео

07:53

Супутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів – фотоВідео

07:49

Зеленський запросив Меркель і Саркозі в розтерзану Бучу, щоб показати "до чого привела політика поступок Росії"

07:40

Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2022: Овнам – суперники, Близнюкам – гроші, Терезам - підказки долі

07:11

Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині, назвавши Зеленського "опонентом"

07:09

Зробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами донькуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти