Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

Ви дізнаєтеся:
- Як боротися з білокрилкою капусти
- Народні методи боротьби з білокрилкою
- Народні засоби боротьби з білокрилкою
Комаха любить вологу, дуже швидко розмножується при температурі 24 °С-26 °С, а нижче 10 °С - маленькі мошки гинуть. Найбільше цих личинок розміщується на нижній частині листа капусти. Главред розповість, як потрібно боротися з білокрилкою капусти.
Автор YouTube-каналу "Сад, город совими руками" також розповів, як боротися з білокрилкою капусти.
Як боротися з білокрилкою капусти
Боротися з білокрилкою дуже важко, тому насамперед необхідно дотримуватися всіх профілактичних заходів, щоб запобігти зараженню цим шкідником.
Найчастіше причиною появи і поширення білокрилки є висока температура і підвищена вологість. Білокрилка з'являється частіше в закритому ґрунті, ніж у відкритому, в згущених посадках, через погану вентиляцію повітря, через слабкий імунітет рослин, коли рослину замість поливу обприскують.
Народні методи боротьби з білокрилкою:
- Нешкідливий для капусти - збір шкідників вручну.
- Личинки можна збивати водою з поливального шланга.
- Боротися з білокрилкою можна за допомогою інших комах, які поїдають білокрилку. Наприклад, завести на ділянці сонечко або енкарзію.
- Можна використовувати спеціальні фотозахисні сітки з дрібними осередками, які запобігають потраплянню метелика на рослину.
Народні засоби боротьби з білокрилкою
- Приготувати розчин золи. Одну склянку попелу настояти в трьох літрах окропу три доби, обприскувати один раз на 10 днів.
- Розчин нашатирного спирту - одну 1 ст. л. аміаку додати в одне відро води. Застосовувати не частіше ніж раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися в ґрунті та рослині.
- Зате щотижня можна обробляти оцтовим розчином - на десять л води додати 50 мл яблучного оцту і 30 г мильної стружки.
- 100 г цибулевих або часникових стрілок подрібнюють у блендері, поміщають у герметично закриту ємність, настоюють сім днів. Перед обприскуванням до настоянки додають 5 л води. Обробляють один раз на два тижні. Обприскувати можна як рослини, так і сам ґрунт.
- Терте господарське мило розчиняють у воді у співвідношенні 1:6. Обробляють один раз на 10 днів таким чином - губкою наносять розчин на листя з виворітного боку.
- Дієвим є такий розчин: в одному літрі теплої води розчинити дві ст. л. мийного засобу, шість ст. л. соди та дві ч. л. йоду, розмішати, додати 10 л води й добре обприскувати.
Народні методи зазвичай добре працюють на ураження невеликих площ. Якщо ураження масштабні, слід використовувати хімічні засоби боротьби з білокрилкою.
Дивіться відео про те, як боротися з білокрилкою капусти
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