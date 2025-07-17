Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

Білокрилка - це невеликий метелик. Ознака появи паразита на капусті - це хмарки маленьких білих комах.

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Народні методи боротьби з білокрилкою / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "Сад, город своими руками"

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Як боротися з білокрилкою капусти

Народні методи боротьби з білокрилкою

Народні засоби боротьби з білокрилкою

Комаха любить вологу, дуже швидко розмножується при температурі 24 °С-26 °С, а нижче 10 °С - маленькі мошки гинуть. Найбільше цих личинок розміщується на нижній частині листа капусти. Главред розповість, як потрібно боротися з білокрилкою капусти.

Автор YouTube-каналу "Сад, город совими руками" також розповів, як боротися з білокрилкою капусти.

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Як боротися з білокрилкою капусти

Боротися з білокрилкою дуже важко, тому насамперед необхідно дотримуватися всіх профілактичних заходів, щоб запобігти зараженню цим шкідником.

Найчастіше причиною появи і поширення білокрилки є висока температура і підвищена вологість. Білокрилка з'являється частіше в закритому ґрунті, ніж у відкритому, в згущених посадках, через погану вентиляцію повітря, через слабкий імунітет рослин, коли рослину замість поливу обприскують.

Народні методи боротьби з білокрилкою:

Нешкідливий для капусти - збір шкідників вручну.

Личинки можна збивати водою з поливального шланга.

Боротися з білокрилкою можна за допомогою інших комах, які поїдають білокрилку. Наприклад, завести на ділянці сонечко або енкарзію.

Можна використовувати спеціальні фотозахисні сітки з дрібними осередками, які запобігають потраплянню метелика на рослину.

Народні засоби боротьби з білокрилкою

Приготувати розчин золи. Одну склянку попелу настояти в трьох літрах окропу три доби, обприскувати один раз на 10 днів.

Розчин нашатирного спирту - одну 1 ст. л. аміаку додати в одне відро води. Застосовувати не частіше ніж раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися в ґрунті та рослині.

Зате щотижня можна обробляти оцтовим розчином - на десять л води додати 50 мл яблучного оцту і 30 г мильної стружки.

100 г цибулевих або часникових стрілок подрібнюють у блендері, поміщають у герметично закриту ємність, настоюють сім днів. Перед обприскуванням до настоянки додають 5 л води. Обробляють один раз на два тижні. Обприскувати можна як рослини, так і сам ґрунт.

Терте господарське мило розчиняють у воді у співвідношенні 1:6. Обробляють один раз на 10 днів таким чином - губкою наносять розчин на листя з виворітного боку.

Дієвим є такий розчин: в одному літрі теплої води розчинити дві ст. л. мийного засобу, шість ст. л. соди та дві ч. л. йоду, розмішати, додати 10 л води й добре обприскувати.

Народні методи зазвичай добре працюють на ураження невеликих площ. Якщо ураження масштабні, слід використовувати хімічні засоби боротьби з білокрилкою.

Дивіться відео про те, як боротися з білокрилкою капусти

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