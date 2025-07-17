Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Сад і город

Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

Віталій Кірсанов
17 липня 2025, 16:20
33
Білокрилка - це невеликий метелик. Ознака появи паразита на капусті - це хмарки маленьких білих комах.
Народні методи боротьби з білокрилкою
Народні методи боротьби з білокрилкою / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "Сад, город своими руками"

Ви дізнаєтеся:

  • Як боротися з білокрилкою капусти
  • Народні методи боротьби з білокрилкою
  • Народні засоби боротьби з білокрилкою

Комаха любить вологу, дуже швидко розмножується при температурі 24 °С-26 °С, а нижче 10 °С - маленькі мошки гинуть. Найбільше цих личинок розміщується на нижній частині листа капусти. Главред розповість, як потрібно боротися з білокрилкою капусти.

Автор YouTube-каналу "Сад, город совими руками" також розповів, як боротися з білокрилкою капусти.

відео дня

Як боротися з білокрилкою капусти

Боротися з білокрилкою дуже важко, тому насамперед необхідно дотримуватися всіх профілактичних заходів, щоб запобігти зараженню цим шкідником.

Найчастіше причиною появи і поширення білокрилки є висока температура і підвищена вологість. Білокрилка з'являється частіше в закритому ґрунті, ніж у відкритому, в згущених посадках, через погану вентиляцію повітря, через слабкий імунітет рослин, коли рослину замість поливу обприскують.

Народні методи боротьби з білокрилкою:

  • Нешкідливий для капусти - збір шкідників вручну.
  • Личинки можна збивати водою з поливального шланга.
  • Боротися з білокрилкою можна за допомогою інших комах, які поїдають білокрилку. Наприклад, завести на ділянці сонечко або енкарзію.
  • Можна використовувати спеціальні фотозахисні сітки з дрібними осередками, які запобігають потраплянню метелика на рослину.

Народні засоби боротьби з білокрилкою

  • Приготувати розчин золи. Одну склянку попелу настояти в трьох літрах окропу три доби, обприскувати один раз на 10 днів.
  • Розчин нашатирного спирту - одну 1 ст. л. аміаку додати в одне відро води. Застосовувати не частіше ніж раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися в ґрунті та рослині.
  • Зате щотижня можна обробляти оцтовим розчином - на десять л води додати 50 мл яблучного оцту і 30 г мильної стружки.
  • 100 г цибулевих або часникових стрілок подрібнюють у блендері, поміщають у герметично закриту ємність, настоюють сім днів. Перед обприскуванням до настоянки додають 5 л води. Обробляють один раз на два тижні. Обприскувати можна як рослини, так і сам ґрунт.
  • Терте господарське мило розчиняють у воді у співвідношенні 1:6. Обробляють один раз на 10 днів таким чином - губкою наносять розчин на листя з виворітного боку.
  • Дієвим є такий розчин: в одному літрі теплої води розчинити дві ст. л. мийного засобу, шість ст. л. соди та дві ч. л. йоду, розмішати, додати 10 л води й добре обприскувати.

Народні методи зазвичай добре працюють на ураження невеликих площ. Якщо ураження масштабні, слід використовувати хімічні засоби боротьби з білокрилкою.

Дивіться відео про те, як боротися з білокрилкою капусти

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

капуста город комахи лайфхак цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

17:19Світ
Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

17:02Війна
Рада обрала нового міністра оборони України

Рада обрала нового міністра оборони України

16:40Політика
Реклама

Популярне

Більше
Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:36

Вперше за багато років: ціни на популярну в Україні ягоду поставили рекорд

17:19

У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

17:02

Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

16:54

Банки змінять відсотки за депозитами: що буде до кінця 2025 року

16:40

Рада обрала нового міністра оборони України

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
16:36

Польща готується закрити притулки для більшості українських біженців - деталі

16:20

Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

16:19

Курс долара набирає обертів, а євро впало: якою буде вартість валюти 18 липня

16:15

5 суворих заборон, які не можна порушувати: важливі прикмети 18 липня

Реклама
15:51

Обвинувачений у нелегальному збуті боєприпасів екскуратор "Кобри" Резніков мобілізувався, щоб уникнути суду - ЗМІ

15:40

Таємниця назви Житомир: як вона з’явилась та що насправді означаєВідео

15:17

Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

15:13

Експерти закликають не мити авто влітку: у чому причина

15:03

Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

14:58

Фанат Путіна родом із Донецька: у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити"

14:53

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

14:51

Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

14:25

Понад мільйон гривень за місяць: хто в Ощадбанку отримує рекордну зарплату

14:08

В Україну повернули в рамках репатріації ще тисячу тіл загиблих - деталі

14:05

На пошук розгадки всього 9 секунд: павука помітить лише дуже уважна людина

Реклама
13:58

Чим буде займатися Свириденко на посаді премʼєр-міністра - план на 6 місяців

13:53

"Любов невідомої галактики": Нікітюк через місяць після пологів звернулася до нареченого

13:51

Чому 18 липня не можна сваритися: яке церковне свято

13:40

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

13:30

Стефанішина отримала нову посаду: Зеленський сказав, чим вона займатиметься

13:20

Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США

13:14

Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

12:58

Рецепт ідеальних пишних оладок: секрети розкритоВідео

12:45

Готується термінове перекидання Patriot до Києва: у НАТО сказали, з чим це пов'язано

12:37

Вже дешевше, ніж минулого місяця: в Україні впали ціни на популярні крупи

12:29

На Чернігівщині курсант вистрілив в інструкторів: поліція повідомляє про загиблих

12:26

Коли українські бійці зможуть повернутися з фронту: Зеленський чітко відповів

12:25

"Якщо в тебе успішний чоловік": дружина Остапчука розкрила свій заробіток

12:22

Українцям по-іншому виплачуватимуть пенсії за рішеннями судів: якими будуть нові правила

12:15

Карʼєрний хід та спосіб утримати команду: чому Зеленський замінив Шмигаля на СвириденкоПогляд

12:04

ТОП-3 напасті, які знищують квіти: хвороби троянд та їхнє лікуванняВідео

11:42

Найгірші прикмети: які знаки долі не можна ігнорувати

11:36

Федоров сказав, чи планують скасовувати дистанційне навчання у школахВідео

11:16

Подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро: став відомий точний місяць

11:15

Лорак зокрема: з азербайджанського фестивалю вигнали російських артистів

Реклама
11:15

Ім’я вже відоме: в Україні призначили нового премʼєр-міністра

11:11

Китайський гороскоп на завтра 18 липня: Зміям - загрози, Собакам - жертви

10:55

Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні "летять у космос"

10:23

Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі

10:23

Війна в Україні може завершитися у 2025 році: у Зеленського зробили гучну заяву

10:18

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

10:17

Українців змусять платити податки навіть за старі квартири: які суми

10:01

"Диявол у деталях": у Reuters знайшли підводні камені в плані Трампа щодо Patriot

09:59

Один проти п’ятьох: боєць ГУР стримав російський штурм на важливому напрямку

09:28

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти