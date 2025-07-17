В Україну повернули в рамках репатріації ще тисячу тіл загиблих - деталі

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- Україні передали тисячу тіл в рамках репартіації
- Усі тіла пройдуть експертизи, щоб визначити кому вони належать
В Україну повернули ще тисячу тіл загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
У країні-агресорці Росії запевнили, що усі передані тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Однак українська сторона буде перевіряти цей факт.
Зокрема слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих сьогодні тіл.
"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
Повернення тіл в рамках репатріації - останні новини
Нагадаємо, востаннє до України повернули ще 1200 тіл загиблих в рамках чергового етапу репатріації ще 15 червня. Цей етап було реалізовано в межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.
Напередодні Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям різних формувань.
Раніше, як писав Главред, Україна повернула країні-агресорці Росії декілька тіл, які були передані в рамках репатріації, бо експертизи показали, що вони належали російській стороні.
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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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