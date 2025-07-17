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В Україну повернули в рамках репатріації ще тисячу тіл загиблих - деталі

Анна Косик
17 липня 2025, 14:08
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Росія передала Україні і тіла загиблих військовослужбовців.
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В Україну повернули тіла загиблих захисників / Колаж: Главред, фото: КШППВ

Головне:

  • Україні передали тисячу тіл в рамках репартіації
  • Усі тіла пройдуть експертизи, щоб визначити кому вони належать

В Україну повернули ще тисячу тіл загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

У країні-агресорці Росії запевнили, що усі передані тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Однак українська сторона буде перевіряти цей факт.

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Зокрема слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих сьогодні тіл.

"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Повернення тіл в рамках репатріації - останні новини

Нагадаємо, востаннє до України повернули ще 1200 тіл загиблих в рамках чергового етапу репатріації ще 15 червня. Цей етап було реалізовано в межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

Напередодні Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям різних формувань.

Раніше, як писав Главред, Україна повернула країні-агресорці Росії декілька тіл, які були передані в рамках репатріації, бо експертизи показали, що вони належали російській стороні.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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