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В Україні буде справжній Армагеддон: град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну

Ангеліна Підвисоцька
17 липня 2025, 19:48
1248
У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І та ІІ рівні небезпечності.
В Україні буде справжній Армагеддон: град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну
Прогноз погоди в Україні на 18 липня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 18 липня
  • Коли температура повітря опуститься до +13 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі з градом та шквалами

Погода в Україні 18 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І та ІІ рівні небезпечності. У багатьох областях будуть сильні дощі, град та шквали до 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 18 июля
Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 липня дощі з грозами будуть повсюди, окрім півдня. Сильні зливи очікуються на території західних областей. Температура повітря в Україні буде:

  • на заході - 17-23 градуси тепла;
  • на півночі - 23-27 градусів тепла;
  • у центрі - 17-32 градуси тепла;
  • на півдні - 28-32 градуси тепла.

У Києві також будуть дощі з грозами. Температура повітря підвищиться до +20 градусів. З 21-22 липня очікується потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 18 липня

В Україні 18 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом майже у всіх областях України. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. На Лівобережжі будуть шквали - 15-20 м/с.

"Температура у південній частині та на сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°, у західних областях 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 18 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+20 градусів.

погода 18 июля
Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: meteoprog

Погода 18 липня у Києві

У Києві 18 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 18 июля
Прогноз погоди в Україні на 18 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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