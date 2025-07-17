У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

Про що сказав Подоляк:
- В нового уряду буде два основних завдання
- Швидкість прийняття рішень урядом важлива в умовах війни
17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України. Як розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу, перед новим урядом стоїть низка пріоритетних завдань.
Зокрема, одне з головних полягає в тому, щоб не просто впорядкувати документообіг, а й забезпечити ефективне та оперативне ухвалення рішень. Подоляк підкреслив, що як в Україні, так і в європейських країнах багато процесів досі залишаються надмірно забюрократизованими.
"Нам сьогодні, з урахуванням темпу війни і кризи в глобальних відносинах, швидкість прийняття рішень – це фундаментальна перевага", – сказав Подоляк.
Подоляк зауважив, що другим важливим завданням уряду є перегляд усталених пріоритетів. У фокусі мають бути сфери, пов’язані з військовим виробництвом, не лише щодо виготовлення дронів, а й усі інші складові оборонної промисловості. Водночас потрібно посилювати соціальну підтримку тих, хто забезпечує функціонування держави, передусім — військових.
Він підкреслив, що Україна має пристосовуватися до життя в умовах війни, адже Росія посилює атаки дронами та ракетами саме по цивільних.
Також, на його думку, необхідно оновити управлінську команду, залучити нових фахівців і дати більше можливостей тим, хто раніше залишався в тіні. Це має пришвидшити ухвалення рішень і зробити їх більш відповідними до поточних викликів.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час свого виступу у Верховній Раді новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль назвав три основні напрями, над якими зосередиться в роботі на новій посаді.
Крім того, в Україні оптимізували структури уряду — кількість міністерств скоротилась шляхом об’єднання окремих відомств.
Крім того, 15 липня уряд ухвалив рішення про призначення нового уповноваженого з захисту державної мови. Посаду обійняла Олена Івановська.
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Про персону: Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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