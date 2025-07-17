Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

Коротко:
- Максим Галкін показав екстремальне захоплення сина
- У Мережі обговорюють відмінну форму і чарівність Галкіна-молодшого
У вересні дітям Максима Галкіна та Алли Пугачової, двійнятам Лізі та Гаррі, виповниться 12 років. Вони дорослішають, змінюються погляди і захоплення.
Наприклад, Гаррі почав дедалі частіше обирати "чоловічі" розваги: залюбки ходить із татом на риболовлю, а нещодавно навіть підкорив вражаючу висоту. Успіхами сина у своєму блозі в Instagram поділився Максим Галкін.
Він показав, як Гаррі на великій висоті в канатному парку долає перешкоди, що вимагають від хлопчика хорошої фізичної підготовки, гнучкості та координації рухів. У коментарях шанувальники сім'ї Пугачової і Галкіна відзначають не тільки спритність їхнього сина, а й його вельми помітну чарівність.
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Максим Галкін - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.
На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.
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Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
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