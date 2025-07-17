"Неймовірно патріотичний". 87-річна актриса Кадочникова живе з 62-річним чоловіком

За словами актриси, її обранець - успішний український адвокат.

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87-річна акторка Кадочникова живе з 62-річним чоловіком / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Як познайомилася пара

Чи буде пара реєструвати шлюб

Відома 87-річна українська акторка Лариса Кадочникова шість років живе в цивільному шлюбі з чоловіком, який молодший за неї на 25 років. Про це артистка розповіла в інтерв'ю Oboz.ua.

За словами актриси, її обранець - успішний український адвокат. Вона не стала називати його прізвище, але в інтерв'ю називала його Андрієм.

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"Так, він дійсно молодший. Красивий, дуже розумний і неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він буде так переживати за долю України, допомагати. Я дуже пишаюся ним. Як ми познайомилися? Він допомагав мені з юридичними питаннями після смерті другого чоловіка. А потім якось самі собою зблизилися. Але він людина непроста - мені взагалі по життю трапляються чоловіки з характером", - заявила вона.

Кадочникова додала, що вони не поспішають реєструвати шлюб.

"Офіційно поки що не оформляли стосунків. Не знаю, подивимося, як буде. Згодом я зрозуміла, що штамп у паспорті - не головне. Важливіше, що відбувається у стосунках", - підкреслила актриса.

До речі, Кадочникова раніше була двічі заміжня. Її першим чоловіком був український режисер і оператор Юрій Іллєнко, вони прожили разом 18 років. Другим - Михайло Саранчук, директор театру імені Лесі Українки. У 2014 році Кадочникова овдовіла. Дітей у актриси немає.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше народна артистка України Лариса Кадочникова, яка відома за роллю Марічки в легендарному фільмі "Тіні забутих предків", не захотіла виступати українською мовою під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова.

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

А також перша леді України Олена Зеленська відвідала Італію. для офіційної зустрічі вона вибрала коричневий брючний костюм і підкреслила талію поясом. Образ вона доповнила брошкою і зробила акуратну зачіску із зібраним волоссям.

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Хто така Лариса Кадочникова? Лариса Кадочникова - радянська та українська актриса театру і кіно, лауреатка Державної премії України ім. Тараса Григоровича Шевченка (1991). Народна артистка України (1992). Член Національної Спілки кінематографістів України. Після повномасштабного вторгнення Кадочникова стала головною героїнею документального фільму Д.М. Томашпольського "Лариса Кадочникова. Війна" (2022), що здобув нагороду "Найкращий документальний фільм про війну" на Українському міжнародному кінофестивалі у Великій Британії "ПТАХ" (2023).

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