Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

Кремль хоче скористатися часом, щоб просунутися якомога далі в напрямку трьох міст.

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Як Росія використає відведені Трампом 50 днів / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот з відео

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Трамп дав час Росії для реалізації задуму Путіна

Літній наступ РФ може посилитися у найближчий час

Окупанти акцентуватимуть увагу на трьох містах

Рішення президента США Дональда Трампа дати країні-агресорці Росії 50 днів перш ніж вводити проти неї санкції дає Кремлю можливість скористатися часом для штурмів ключових опорних пунктів ЗСУ на сході України.

Як пише CNN, вже за кілька днів чи тижнів війська РФ можуть перейти до посиленого літнього наступу із залученням 160 тисяч військовослужбовців. Українські чиновники вже повідомляють про їх накопичення біля лінії фронту.

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"Аналітики заявили, що нові часові рамки є гарною ознакою для цілей президента Росії Володимира Путіна", - йдеться у статті.

За визначений Трампом термін Росія сподівається "розпорошити українську оборону" та просунутися у трьох ключових містах - Покровську, Костянтинівці, Куп'янську.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій на Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Братство" самотужки стримав штурм російських окупантів. Сили ворога переважали у пʼять разів, крім того, загарбники застосували проти українського військового отруйний газ.

Напередодні стало відомо, що російські війська не можуть утриматися в Малинівці в Запорізькій області, водночас, там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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