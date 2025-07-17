Чи корисно пити холодний чай у спеку: експерти дали поради

Під час літньої спеки ніщо так не освіжає, як холодні напої. Одним із них є холодний чай, який має переваги для здоров'я.

https://glavred.net/life/polezno-li-pit-holodnyy-chay-v-zharu-eksperty-dali-sovety-10682306.html Посилання скопійоване

Чи корисно пити холодний чай / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "Лавка кави чаю"

Ви дізнаєтеся:

Скільки пити чаю

Користь зеленого і чорного чаю

Який чай кращий - холодний чи гарячий?

Експерти розповіли, чи впливає температура чаю на його корисні властивості та про переваги цього класичного напою. Про це пише Главред із посиланням на Мartha stewart.

Автор YouTube-каналу "Лавка кави чаю" також розповіла, як зробити корисний холодний чай з лимоном.

відео дня

Чай сам по собі має багато переваг

"Чай - це освіжаючий напій, який має чудовий смак, не містить цукру, натрію чи жиру та не має калорій", - пояснила дієтологиня з Pollock Communications Трейсі Олгіті Генслер.

Гідратація

Як зазначила дієтологиня Грейс А. Дероча, справжній чай із кофеїном є гідратуючим напоєм, адже забезпечує організм необхідною рідиною для нормальної роботи.

"Незалежно від того, гарячий він чи холодний, чай може бути чудовим способом гідратації, особливо для людей, які прагнуть смачної альтернативи воді", - запевнила фахівчиня.

Скільки пити чаю

Загалом чай складається з води, тому він сприяє гідратації, проте він має доповнювати, а не замінювати воду. Для більшості людей 2-4 чашки несолодкого чаю на день є безпечною та корисною нормою, зазначила Дероча.

"Достатнє споживання води важливе для підтримання гідратації та об'єму судин, поглинання метаболічного тепла, транспортування поживних речовин і відходів, а також як розчинник для біохімічних реакцій в організмі", - пояснила Генслер.

Користь зеленого чаю

Зазначається, що зелений чай містить найбільше антиоксидантів.

"Зелений чай підтримує антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення і можуть знизити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу", - зазначила Дероча.

Переваги чорного чаю

Попри те, що чорний чай містить менше катехінів, він також багатий на флавоноїди, які підтримують здоров'я судин і здоровий артеріальний тиск, запевнила дієтологиня.

Який чай кращий - холодний чи гарячий?

За словами фахівців, незалежно від того, гарячим чи холодним його вживають, користь від чаю однакова.

"Головне - це спосіб приготування: свіжозаварений і непідсолоджений чай - холодний чи гарячий - зберігає всі свої поживні властивості", - запевнила Дероча.

Однак попри те, що холодний чай - це приємний та освіжаючий напій, його надмірне вживання може мати негативний вплив.

"Деякі чаї містять кофеїн, який у великих кількостях може призвести до порушень сну, прискорення серцебиття або проблем із травленням", - попередила дієтологиня.

Також, за її словами, деякі сполуки, які частіше зустрічаються в чорних чаях, можуть впливати на здоров'я нирок.

"Завжди проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас є проблеми з нирками або інші захворювання, які можуть вимагати спеціальних рекомендацій", - порадила Дероча.

Дивіться відео про те, як зробити корисний холодний чай з лимоном:

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред