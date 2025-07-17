Половина загинула, інші дезертири: ЗСУ знищують армію РФ під Покровськом

Серед тих, хто пішов у СЗЧ, є чимало колишніх в'язнів.

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Стало відомо, скільки окупантів йдуть у СЗЧ біля Покровська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/hochu_zhyt

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Тисячі військових РФ загинули або пішли в СЗЧ на Покровському напрямку

Серед дезертирів чимало в'язнів, які вирішили втекти з фронту на волю

Небайдужі росіяни передали проєкту "Хочу жить" документи, які розкривають правду про масштаби втрат військ країни-агресорки Росії на Покровському напрямку.

Як йдеться у повідомленні у Telegram, у документах містилась інформація про реалізацію соціальних гарантій членам сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців 41-ї загальновійськової армії, а також інформація про порушення кримінальних справ щодо нерозшуканих СЗЧ, станом на 1 червня поточного року.

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"Основу армії складають 35-а, 74-а, 55-а і 137-а мотострілецькі бригади, що комплектуються в Кемеровській, Тюменській, Новосибірській, Свердловській областях, Хакасії, Алтайському краї та Тиві. Усі підрозділи гинуть чи продовжують гинути у районі міста Покровська. Найбільше втрат зазнала 74-а бригада з Кемеровської області - 2479 загиблих і 2732 зниклих безвісти. Ще 2789 осіб перебувають у розшуку як СЗЧ", - свідчать дані документів.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Приблизно така ж ситуація у 35-й бригаді з Алтайського краю – 1 975 загиблих, 3 163 зниклих безвісти та 2 229 тих, хто втік у СЗЧ.

Цікава ситуація і з 55-ою бригадою з Тиви, яка у 2016 році налічувала лише 1600 штатних військовослужбовців, а станом на 1 червня 2025 року втратила 1430 осіб убитими та 1467 зниклими безвісти.

"Примітною є статистика щодо СЗЧ. Лише за 31 травня дезертували 42 особи, а за тиждень – 175 військовослужбовців, що практично відповідає численності пів батальйону. Зі всіх дезертирів 28% – це контрактники рот "V", завербовані у в'язницях... Волелюбні російські зеки користуються можливістю уникнути покарання і вийти на волю, після чого вважають за краще дезертирувати", - зауважили представники "Хочу жить".

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного.

Раніше такод повідомлялося, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

Напередодні в ОСУВ "Хортиця" попереджали, що армія країни-агресора Росії намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Окупанти хочуть ізолювати місто.

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Про джерело: Хочу жить Хочу жить (укр. Хочу жити) ― державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ (які не хочуть брати участі у війні, що розв'язала РФ проти України) безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує (у разі здачі в полон) утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, таким військовослужбовцям також гарантується, що після добровільної здачі в полон вони не будуть обміняні і не будуть повернені до РФ, якщо не забажають цього самі, пише Вікіпедія.

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