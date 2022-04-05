Руїни замість будинків і спалені авто: ЗСУ показали відео Бородянки і Макарова після окупації РФ

Бородянка після бомбардувань/ Макс Левін

Збройні сили України показали, як виглядають селища Макарів і Бородянка після того, як їх покинули російські окупанти. Зі своїм "русским миром" загарбники принесли у міста руйнування і смерть.

Відповідне відео оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ. На відео видно, у якому стані зараз житлові будинки та інфраструктура селищ.

Більшість будинків обстріляні або зовсім розбомблені. Багато які з них після бомбардування горіли. Від деяких будівель лишилися лише завали – російські загарбники стерли їх з лиця землі.

На вулицях повсюди стоять спалені автомобілі українців.

Також на дорогах поблизу міст лишилося багато металобрухту, у який перетворилася знищена українськими військовими техніка російських окупантів.

Нагадаємо, Макарів Київської області було звільнене Силами оборони України 21 березня. після цього у селищі лишилися суцільні руїни, зруйновані будівлі, спалена техніка і воронки на дорогах від прильотів снарядів.

Бородянка була звільнена 1 березня.

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