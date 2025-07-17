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РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

Ангеліна Підвисоцька
17 липня 2025, 18:11
4123
Монітори назвали кількість літаків, які розміщені на авіабазах біля України.
ракетна атака
РФ готується до масованого ракетного обстрілу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ готується до ракетного обстрілу України
  • Росіяни доставляють крилаті ракети на авіабази

Росія може готуватися до масованого ракетного обстрілу України. Про це свідчить кількість російських літаків на аеродромах та військовий вантаж у вигляді крилатих ракет, які активно доставляють на авіабазу "Енгельс-2". Про це повідомляє Tracking.

Зазначається у четвер від ранку на авіабазу прилетіли 3 літаки Іл-76. Це вже сім рейсів з моменту останньої атаки 12 липня. Також на аеродром прилетів ще один Ту-160 з авіабази на Далекому Сході "Українка". Цей літак можуть спорядити крилатими ракетами Х-101. Російські окупанти на Далекому Сході вже спорядили ракетами літаки Ту-95МС.

відео дня

За даними моніторингів, поблизу України РФ тримає на авіабазах такі літаки:

  • "Енгельс-2" - 1 Ту-95МС та 3 Ту-160;
  • "Дягилево" - 1 Ту-95МС.
РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами
Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографиіа: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія влаштувала масовану атаку на Україну. Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також застосував 400 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 198 ударних дронів.

Тієї ночі Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку з початку війни. Ворог застосував балістичну ракету і 28 шахедів одночасно. Було зруйновано промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, вони перебували в укриттях.

Унаслідок нічної дронової атаки на Вінницю 8 осіб травмувалися і були госпіталізовані в лікарню.

У ніч на 16 липня Харків також опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.

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Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
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