В Індії ухвалили рішення щодо нафти з Росії - Reuters

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- Індія може майже повністю відмовитися від нафти з Росії
- Поки що Росія - головний постачальник нафти до Індії
- Індія шукає нових постачальників нафти
Індія здатна знайти заміну нафти з країни-агресора Росії, якщо Нью-Делі потрапить під вторинні санкції США. У такому разі імпорт російської нафти буде скорочено до мінімуму.
"Якщо щось трапиться, ми з цим впораємося"
Як повідомляє Reuters, міністр нафти Індії Сінгх Пурі заявив, що на ринку з'являється багато інших постачальників, серед яких - Гайана. Також Індія й сама збільшує обсяги розвідки та видобутку "чорного золота".
"Я взагалі не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим упораємося... Індія диверсифікувала джерела постачань, і ми перейшли, я думаю, з 27 країн, у яких ми купували раніше, до 40 країн зараз", - каже міністр.
Журналісти зазначили, що в першій половині 2025 року імпорт російської нафти в Індію трохи зріс. Близько половини від загальних обсягів закупівлі купили приватні нафтопереробні компанії - Reliance Industries Ltd і Nayara Energy.
Росія залишається головним постачальником нафти в Індію. На другому місці - Ірак, далі Саудівська Аравія та ОАЕ.
Що буде в разі санкцій США
Якщо США накладуть санкції на покупців російських енергоресурсів, держкомпанія Індії Indian Oil Corp майже повністю відмовиться від кремлівської сировини.
"Постачання повернуться до того ж рівня, який був до української кризи (російсько-української війни), коли російські поставки до Індії становили менше ніж 2%", - "запевнив" глава компанії.
Ультиматум Трампа Росії - новини за темою:
Як повідомляв Главред, Трамп пригрозив санкціями Росії і покупцям її нафти і газу в тому випадку, якщо за 50 днів Москва не досягне мирної угоди з Києвом.
Трамп глибоко розчарований Путіним - розповів сам американський президент в інтерв'ю BBC. За словами глави Білого дому, він чотири рази домовлявся з Путіним, після чого окупанти Росії завдавали ударів по цивільних об'єктах у Києві. Проте поки що Трамп готовий продовжувати розмовляти з Путіним.
Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал, вважає військовий оглядач Sky News Майкл Кларк. На думку Кларка, Росія своїми новими ударами по Україні показала, що має намір продовжувати війну.
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Про джерело: Reuters
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