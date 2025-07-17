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В Індії ухвалили рішення щодо нафти з Росії - Reuters

Андрій Ганчук
17 липня 2025, 18:28
1592
У Нью-Делі розглядають варіанти із заміною російської нафти.
В Індії ухвалили рішення щодо нафти з Росії - Reuters
Індія майже повністю відмовиться від нафти режиму Путіна - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Головне:

  • Індія може майже повністю відмовитися від нафти з Росії
  • Поки що Росія - головний постачальник нафти до Індії
  • Індія шукає нових постачальників нафти

Індія здатна знайти заміну нафти з країни-агресора Росії, якщо Нью-Делі потрапить під вторинні санкції США. У такому разі імпорт російської нафти буде скорочено до мінімуму.

"Якщо щось трапиться, ми з цим впораємося"

Як повідомляє Reuters, міністр нафти Індії Сінгх Пурі заявив, що на ринку з'являється багато інших постачальників, серед яких - Гайана. Також Індія й сама збільшує обсяги розвідки та видобутку "чорного золота".

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"Я взагалі не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим упораємося... Індія диверсифікувала джерела постачань, і ми перейшли, я думаю, з 27 країн, у яких ми купували раніше, до 40 країн зараз", - каже міністр.

Журналісти зазначили, що в першій половині 2025 року імпорт російської нафти в Індію трохи зріс. Близько половини від загальних обсягів закупівлі купили приватні нафтопереробні компанії - Reliance Industries Ltd і Nayara Energy.

Росія залишається головним постачальником нафти в Індію. На другому місці - Ірак, далі Саудівська Аравія та ОАЕ.

В Індії ухвалили рішення щодо нафти з Росії - Reuters
Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Що буде в разі санкцій США

Якщо США накладуть санкції на покупців російських енергоресурсів, держкомпанія Індії Indian Oil Corp майже повністю відмовиться від кремлівської сировини.

"Постачання повернуться до того ж рівня, який був до української кризи (російсько-української війни), коли російські поставки до Індії становили менше ніж 2%", - "запевнив" глава компанії.

Ультиматум Трампа Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп пригрозив санкціями Росії і покупцям її нафти і газу в тому випадку, якщо за 50 днів Москва не досягне мирної угоди з Києвом.

Трамп глибоко розчарований Путіним - розповів сам американський президент в інтерв'ю BBC. За словами глави Білого дому, він чотири рази домовлявся з Путіним, після чого окупанти Росії завдавали ударів по цивільних об'єктах у Києві. Проте поки що Трамп готовий продовжувати розмовляти з Путіним.

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал, вважає військовий оглядач Sky News Майкл Кларк. На думку Кларка, Росія своїми новими ударами по Україні показала, що має намір продовжувати війну.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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