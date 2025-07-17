Рішення має ухвалити не Трамп: експерт пояснив, хто може зупинити Росію

Те, наскільки ослабне Росія для припинення агресії проти України, залежить в першу чергу не від США.

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Як союзники України можуть допомогти зупинити Росію / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Що сказав Загородній:

Зупинити Росію можуть тільки удари по ключових для неї об'єктах

Саме Європа, а не Трамп, має приймати відповідні рішення

Агресію Росії можна припинити за рахунок різких кроків, адже Кремль розуміє лише мову примусу. В інтерв'ю Главреду політичний експерт Тарас Загородній розповів на що мають наважитись союзники України.

За його словами, серйозними ударами по РФ стали б підриви танкерів чи терміналах у Мурманську, які качають скраплений газ, в тому числі і в Європі.

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"Тут треба дивитися на корінь. Американці європейців завжди запитують: як так виходить, що ви постійно потребуєте допомоги, але при цьому купуєте у Росії нафту і газ? Обсяг імпорту з Росії до США становить лише 30 мільярдів доларів, а товарообіг між Європою та РФ – 60 мільярдів євро, з яких 20 мільярдів – нафта та газ. А ще європейці закуповують у Росії аграрну та іншу продукцію. І Штати цілком резонно запитують у Європи, чому вона не купує американську нафту та газ. Адже це питання виникало ще під час першої президентської каденції Трампа", - пояснив експерт.

Тому саме Європа має запроваджувати потужні санкції проти Росії. Саме європейська спільнота має прийняти ключове рішення, а не Трамп. Зокрема, за словами Загороднього західні партнери можуть втричі збільшити допомогу Україні.

"Американці хочуть, щоб європейці почали ворушитись, а далі вже будуть дії щодо ситуації", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Нагадаємо, на початку липня глава французького МЗС Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський союз розробляє новий, найжорсткіший з початку повномасштабної війни санкційний пакет проти Росії.

Раніше Європейський союз розглядав можливість перегляду механізму обмеження цін на російську нафту. У межах підготовки 18-го пакета санкцій пропонується запровадити плаваючу стелю цін, яка буде на 15% нижчою за ринкову вартість і оновлюватиметься щоквартально.

Напередодні, як писав Главред, економіст попередив, що хоч США та Європейський Союз обговорюють посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росію з метою примусу її до миру, однак будь-які нові санкційні пакети навряд чи можуть суттєво послабити економіку РФ.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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