Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

Німецький канцлер заявив, що Україна отримає ракети великої дальності.

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Україна отримає двлекобійні ракети / Колаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, УНІАН

Що відомо:

Україна скоро отримає далекобійні ракети

Це поставить Україну у вигідніше становище

Україна використовуватиме ракети для глибоких ударів

Україна отримає ракети великої дальності і станеться це "дуже скоро". Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції у Великобританії, повідомляють Politico та Sky News.

Він наголосив на тому, що Україні необхідні ці ракети для глибоких ударів, щоб мати змогу краще захищатися. Очікується, що вони можуть з'явитись в Україні вже за кілька тижнів.

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"Україна буде в набагато вигіднішому становищі та зможе використовувати ці системи, а також отримати від нас підтримку щодо цих систем у найближчі тижні та місяці", – сказав Мерц.

Що відомо про ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Прем'єрміністр Великобританії Кір Стармер додав, що 17 липня був підписаний договір про дружбу між Лондоном та Берліном, що дає можливість співпрацювати у галузях закупівлі та виробництва.

"І ми можемо почати це одразу ж. Ми всі розглядаємо це як відповідальність, але також і як можливість для Європи посилити оборону і безпеку. І це закріплено в договорі, який ми підписали сьогодні вранці", – додав Стармер.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Йдеться про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО: США не оплачують безпосередньо, а передають систему, яку європейці оплатять.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників.

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Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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