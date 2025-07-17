Чому Умєрова не призначили послом України в США - в Раді заінтригували заявою

Рустем Умєров не стане послом України в США, натомість цю посаду, ймовірно, обійме віцепремʼєрка Ольга Стефанішина, зазначили в "Слузі народу".

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Хто буде новим послом України в США / Колаж Главред, фото: УНІАН

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За повідомленнями, послом України в США може стати Ольга Стефанішина

Рустем Умєров може отримати іншу посаду у владі, пов'язану з переговорами

Раніше ЗМІ повідомляли, що Рустем Умєров може стати послом України у США, однак ця кандидатура була відхилена президентом, який має виключне право призначати послів. Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, лише президент України Володимир Зеленський може визначати хто стане послом України в Сполучених Штатах Америки. Також, перед ухваленням такого рішення глава держави зазвичай радиться з МЗС. Тепер, є повідомлення про те, що посаду посла в США займе Ольга Стефанішина.

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"Нагадаю, що вона відповідала не лише за європейську інтеграцію України, але й за євроатлантичну. В цьому питанні вона тісно співпрацювала із нашими партнерами у Вашингтоні. Тому це не є чимось новим для неї", – сказала народна депутатка від "Слуги народу".

Євгенія Кравчук додала, що Умєров залишиться у владі, але може перейти на іншу посаду, ймовірно, пов’язану з переговорним процесом.

Призначення нового уряду України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада України під час засідання 17 липня підтримала формування нового складу уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Одним із ключових призначень стало обрання нового міністра оборони — ним став колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові ротації, зокрема зазначив, що вже екс-міністр оборони Рустем Умєров може обійняти посаду посла України в США.

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Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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