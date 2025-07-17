Не можна: Тодоренко знову не дивилася за дітьми і нарвалася на жорстку відмову в РФ

Зрадниця Тодоренко поскаржилася на російських лікарів.

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Запроданка Тодоренко поскаржилася на лікарів / Колаж Главред, фото Телеграм, Тодоренко

Коротко:

На що поскаржилася Тодоренко

Що трапилося з її сином

Зрадниця України Регіна Тодоренко, яка нещодавно разом зі своїм чоловіком-росіянином дізналися стать їхньої третьої дитини, знову потрапила до лікаря зі своїми дітьми.

Тодоренко вже не вперше звертається по невідкладну допомогу через те, що травмуються її сини.

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Цього разу вона навіть поскаржилася, що їй відмовили в медичній допомозі. "Мирон (мій молодший) завжди був терплячим. І тут - упав, забій, море крові. Бачу, що не просто рана, потрібно зробити рентген. І тут - стіна. Ні. Не можна. Ви вагітна, ви не можете. Ідіть", - написала Тодоренко у своєму Telegram-каналі.

Тодоренко вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко також скаржиться, що майже розридалася просто під кабінетом. "І в цей момент я мало не розплакалася. Не від страху - від відчуття абсолютної безпорадності. Раптом підбігає молода лікарка: "Не бійтеся. Я візьму його. Все буде добре. Я підтримаю". Добра лікарка акуратно тримала мого сина, пояснювала йому кожен крок. І він дійсно стояв струнко, як я й казала. Усе пройшло спокійно. Знімок зробили. Але осад після цього випадку залишився. І я розумію - справа не в правилах і не в системі. А в конкретних людях", - міркує вона.

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Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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