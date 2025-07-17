США змінюють позицію щодо України - названа реальна причина жорстких заяв щодо РФ

Про що сказав Загородній:
- Що означають жорстокі заяви Ліндсі Грема
- Республіканська партія перебуває під тиском соцопитувань
- Трамп не хоче асоціюватись з війною РФ проти України
Жорсткі заяви сенатора Ліндсі Грема це не просто політична риторика, а сигнал про зміну тональності в таборі республіканців, де дедалі більше зростає тиск на Трампа через його неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.
"Слова Грема – це не просто риторика. На республіканців тиснуть соцопитування, які показують, що політика Трампа виглядає не дуже добре. Трампа мочить консервативна преса, і йому це неприємно", - вказує він.відео дня
Загородній нагадав, що минулого тижня на першій шпальті газети New York Post, яку, без сумніву, читає Дональд Трамп, було опубліковано фото загиблого немовляти з Херсонщини — з усіма потрібними поясненнями.
На його думку, Трамп добре усвідомлює, що такі публікації можуть асоціювати його з війною і "замазати кров’ю".
"Я думаю, що (Трамп це - ред.) розуміє. Чи хоче він, щоб його пов'язували з війною і далі? Швидше за все, ні. Є довгострокові інтереси США. Чи вийде у Трампа врятувати Росію? Ймовірно, що ні", - резюмував експерт.
Політика Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп запевнив, що питання військової допомоги Україні буде вирішене, а також озвучив жорсткий сигнал на адресу Росії та її союзників. Політолог Тарас Загородній проаналізував, наскільки серйозно варто сприймати позицію Вашингтона та які кроки можуть бути ефективними.
14 липня, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті, Трамп заявив про намір надати Україні нове озброєння, що стало суттєвим зміщенням у його риториці щодо війни. Він також пригрозив Москві серйозними митними обмеженнями, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто домовленості про припинення війни.
Тарас Загородній зазначив, що Кремль реагує лише на силу, тому союзникам України слід діяти рішуче — саме жорсткий тиск може зупинити агресію.
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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