"Салют був хороший": з'явилися деталі знищення Су-34 РФ під Бородянкою

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Стали відомі деталі катастрофи російського фронтового надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34, який на початку березня впав у районі Бородянки Київської області після удару ЗСУ.

Після звільнення передмістя Києва з'явилася можливість побачити місце падіння російського літака. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

Відзначається, що на місці аварії російської бойової машини також виявили останки пілота.

При цьому серед фрагментів одягу пілота літака країни-агресора - повністю розірваний шолом і чоботи. На шоломі видно останні три літери "...нов".

"Розсипався по всьому полю. Парашут пілота в чохлі – навіть не розкрився. Безславний кінець", - йдеться у підписі до відео.

Су-34 - багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник. Призначений для нанесення ударів на видаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення.

За своїми бойовими можливостями розробники Су-34 відносять літак до покоління 4++.

Вартість - 36 млн доларів за одиницю.

Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

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