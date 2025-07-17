"Супермама" виводить на чисту воду: до кого "прийшли" після показу шоу

Учасниці шоу люблять хвалитися своїми чоловіками і тим, що їм вдалося накопичити. Однак бувають і наслідки.

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Українські шоу виводять на чисту воду чиновників / / Колаж Главред, скріншот СТБ, ТЕТ

Існує в Україні таке шоу - "Супермама". Його основна мета і задум - показати, наскільки жінка реалізована як мати й особистість, а також наскільки вона хороша господиня.

Тим часом, виходячи кілька років поспіль, воно дещо трансформувалося і перетворилося на трамплін до інстаблогерства, а також програмою-змаганням, хто ж вище вискочить зі штанів, аби показати своє "лухарі" життя. Молоді німфи прагнуть показати свої туалети з бирками відомих брендів, набиті холодильники, наявність персоналу, який забезпечує їхню життєдіяльність.

Майже кожна учасниця, яка приходить у шоу, навряд чи показує своє материнство, але відчайдушно бореться за можливість хоч якихось пару годин побути "лакшері".

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І якщо участь у шоу ніяк не позначається на черговій посередній блогерці, то ось ті дами, які похвалилися ще й посадами своїх чоловіків, можуть посипати голову попелом.

Прокурор і будинок "двоюрідної сестри"

Так сталося в одному з останніх шоу, де дружина чиновника Олександра Малєєва Анна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що родина орендує будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів.

Також жінка додала, що не цікавилася вартістю оренди і не може відповісти на це питання. Оренду будинку прокурор у декларації не вказував.

Учасниця Супермами красиво підставила свого чоловіка / Фото Скриншот СТБ

За підрахунками журналістів "Слідство.інфо", оренда такої нерухомості може коштувати близько 3 тисяч доларів на місяць. Крім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації витрати на пологи дружини, що відбулися у США.

Дохід Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік склав 1344098 грн і страхові виплати 15052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн і готівкою 2 500 доларів США".

Комісія зазначила, що недостовірні відомості, зазначені в декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 3 800 00,00 грн, що становить понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Будинок Малєєва та його дружини / Фото скріншот СТБ

Пізніше Малєєв став виправдовуватися і заявив, що будинок, у якому відбувалися зйомки Супермами нібито надала їм на тиждень сім'я двоюрідної сестри його дружини.

Однак, незважаючи на всі пояснення прокурора з приводу нерухомості та способу життя, показаного в телешоу Супермама, КДКП вирішила звільнити Олександра Малєєва.

Олександр Малєєв - заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури - начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора.

Даша - любителька ікри та чоловік чиновник

Ще одна ганебна програма Супермами показала таку собі Дашу, яка нізвідки не візьмись створила дорогий бізнес і так само, як і дружина Малєєва, хвалилася своїм лакшері життям.

Шоу Супермама виводить на чисту воду / Скріншот СТБ

На цей випуск звернула увагу медіаекпертка Олена Чиченіна. Вона проаналізувала випуск на своїй сторінці у Facebook і зазначила, що 25-річна героїня шоу - дружина українського чиновника.

"Даша, 25 років. Чоловік - чиновник. Протягом усього випуску нарочито демонструє своє люксове життя. Нав'язливо, я б сказала. У холодильнику 15 банок ікри. На спеціальних поличках на видному місці було виставлено 15 пляшок елітного алкоголю в коробках. Холодильник забитий. Даша каже, що все вони не встигають з'їдати, тому останки віддають "бідним людям-сиротам", - цитує її журналістка.

Шоу Супермама виводить на чисту воду / Скріншот СТБ

До речі, одна з коментаторок пише, що чоловік учасниці Даші - працівник митниці, а сама вона шахрайка.

Даша - учасниця Супермами / Скриншот Facebook

Тато - 101, мама - 103

Чиченіна також наводить як приклад ще одне шоу - "Чотири весілля". Там учасниця весілля на Буковині хвалиться своїми неземними багатствами, при тому, що її батьки працюють на не найбільш високооплачуваних посадах.

Чим закінчилася історія з останньою учасницею - невідомо. Можливо, за неї також візьмуться журналісти і виявиться, що в неї є "державний спонсор".

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