Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Супермама" виводить на чисту воду: до кого "прийшли" після показу шоу

Олена Кюпелі
17 липня 2025, 19:07оновлено 17 липня, 22:55
162
Учасниці шоу люблять хвалитися своїми чоловіками і тим, що їм вдалося накопичити. Однак бувають і наслідки.
Українські шоу виводять на чисту воду чиновників /
Українські шоу виводять на чисту воду чиновників / / Колаж Главред, скріншот СТБ, ТЕТ

Існує в Україні таке шоу - "Супермама". Його основна мета і задум - показати, наскільки жінка реалізована як мати й особистість, а також наскільки вона хороша господиня.

Тим часом, виходячи кілька років поспіль, воно дещо трансформувалося і перетворилося на трамплін до інстаблогерства, а також програмою-змаганням, хто ж вище вискочить зі штанів, аби показати своє "лухарі" життя. Молоді німфи прагнуть показати свої туалети з бирками відомих брендів, набиті холодильники, наявність персоналу, який забезпечує їхню життєдіяльність.

Майже кожна учасниця, яка приходить у шоу, навряд чи показує своє материнство, але відчайдушно бореться за можливість хоч якихось пару годин побути "лакшері".

відео дня

І якщо участь у шоу ніяк не позначається на черговій посередній блогерці, то ось ті дами, які похвалилися ще й посадами своїх чоловіків, можуть посипати голову попелом.

Прокурор і будинок "двоюрідної сестри"

Так сталося в одному з останніх шоу, де дружина чиновника Олександра Малєєва Анна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що родина орендує будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів.

Також жінка додала, що не цікавилася вартістю оренди і не може відповісти на це питання. Оренду будинку прокурор у декларації не вказував.

Учасниця Супермами красиво підставила свого чоловіка
Учасниця Супермами красиво підставила свого чоловіка / Фото Скриншот СТБ

За підрахунками журналістів "Слідство.інфо", оренда такої нерухомості може коштувати близько 3 тисяч доларів на місяць. Крім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації витрати на пологи дружини, що відбулися у США.

Дохід Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік склав 1344098 грн і страхові виплати 15052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн і готівкою 2 500 доларів США".

Комісія зазначила, що недостовірні відомості, зазначені в декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 3 800 00,00 грн, що становить понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Будинок Малєєва та його дружини
Будинок Малєєва та його дружини / Фото скріншот СТБ

Пізніше Малєєв став виправдовуватися і заявив, що будинок, у якому відбувалися зйомки Супермами нібито надала їм на тиждень сім'я двоюрідної сестри його дружини.

Однак, незважаючи на всі пояснення прокурора з приводу нерухомості та способу життя, показаного в телешоу Супермама, КДКП вирішила звільнити Олександра Малєєва.

Олександр Малєєв - заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури - начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора.

Даша - любителька ікри та чоловік чиновник

Ще одна ганебна програма Супермами показала таку собі Дашу, яка нізвідки не візьмись створила дорогий бізнес і так само, як і дружина Малєєва, хвалилася своїм лакшері життям.

Шоу Супермама виводить на чисту воду
Шоу Супермама виводить на чисту воду / Скріншот СТБ

На цей випуск звернула увагу медіаекпертка Олена Чиченіна. Вона проаналізувала випуск на своїй сторінці у Facebook і зазначила, що 25-річна героїня шоу - дружина українського чиновника.

"Даша, 25 років. Чоловік - чиновник. Протягом усього випуску нарочито демонструє своє люксове життя. Нав'язливо, я б сказала. У холодильнику 15 банок ікри. На спеціальних поличках на видному місці було виставлено 15 пляшок елітного алкоголю в коробках. Холодильник забитий. Даша каже, що все вони не встигають з'їдати, тому останки віддають "бідним людям-сиротам", - цитує її журналістка.

Шоу Супермама виводить на чисту воду
Шоу Супермама виводить на чисту воду / Скріншот СТБ

До речі, одна з коментаторок пише, що чоловік учасниці Даші - працівник митниці, а сама вона шахрайка.

Даша - учасниця Супермами
Даша - учасниця Супермами / Скриншот Facebook

Тато - 101, мама - 103

Чиченіна також наводить як приклад ще одне шоу - "Чотири весілля". Там учасниця весілля на Буковині хвалиться своїми неземними багатствами, при тому, що її батьки працюють на не найбільш високооплачуваних посадах.

Чим закінчилася історія з останньою учасницею - невідомо. Можливо, за неї також візьмуться журналісти і виявиться, що в неї є "державний спонсор".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

22:34Політика
Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапку

Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапку

21:48Війна
Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

21:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Відомий український артист зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч

Відомий український артист зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

Останні новини

00:20

"Усі були нажахані": Памела Андерсон приголомшила зізнанням про свою політику "без макіяжу"

17 липня, четвер
23:46

Більше ніж просто мода: що насправді означає червона нитка на зап'ясті

23:17

Готує себе сама: страва для вечері, над якою не треба стояти

23:09

США змінюють позицію щодо України - названа реальна причина жорстких заяв щодо РФ

22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер розкрив деталі розміщення "сил стримування" в Україні

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
22:34

У Зеленського назвали завдання уряду Свириденко — що зміниться для українців

22:30

Відібрав у тата корону: у Мережі в захваті від миловида Гаррі Галкіна

21:48

Що буде, якщо РФ не погодиться на мир за 50 днів - в Білому домі поставили крапкуВідео

21:37

Україна зможе завдавати глибоких ударів: Німеччина анонсувала передачу важливої зброї

Реклама
21:36

Чекати залишилось недовго: Мерц розкрив, коли саме Patriot прибудуть в Україну

21:35

"Сором'язливі": на концерті Coldplay главу стартапу випадково зняли з коханкоюВідео

21:06

"Дивитися таким поглядом": Алан Бадоєв показав любов всього свого життя

20:57

Пробив чергове дно: Орбан зробив цинічну заяву про розташування України

20:41

В Україні може суттєво змінитися ціна на паливо: експерт назвав ключовий фактор

20:16

"Моя найбільша перемога": чоловік Світоліної поділився домашнім кадром із тенісисткою

20:07

"Неймовірно патріотичний". 87-річна актриса Кадочникова живе з 62-річним чоловіком

20:05

Невидимі на картах, але реальні: що приховували закриті міста СРСР

19:52

Удар дронів призупинив роботу найбільшого хімзаводу РФ: ЗМІ повідомили деталі

19:48

В Україні буде справжній Армагеддон: град, шквали та сильні зливи заливатимуть Україну

19:44

Новий міністр оборони назвав 3 пріоритети на посаді - що він сказав про мобілізацію

Реклама
19:29

Трампісти різко змінили думку про допомогу Україні: ЗМІ дізналися деталі

19:10

Лава запасних коротка: про що свідчать старі-нові обличчя в урядіПогляд

19:07

"Супермама" виводить на чисту воду: до кого "прийшли" після показу шоуВідео

18:55

Чи корисно пити холодний чай у спеку: експерти дали поради

18:53

Половина загинула, інші дезертири: ЗСУ знищують армію РФ під Покровськом

18:51

Чому Умєрова не призначили послом України в США - в Раді заінтригували заявою

18:51

Україна може отримати Patriot раніше, ніж очікувалось: у НАТО розкрили деталі

18:28

В Індії ухвалили рішення щодо нафти з Росії - Reuters

18:11

Яке друге ім'я Володимира Великого - історик розкрив маловідомий фактВідео

18:11

РФ готується до масованого ракетного обстрілу: літаки вже споряджені ракетами

18:05

Рішення має ухвалити не Трамп: експерт пояснив, хто може зупинити Росію

17:37

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з серфером за 23 секунди

17:36

Вперше за багато років: ціни на популярну в Україні ягоду поставили рекорд

17:19

У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

17:04

Не можна: Тодоренко знову не дивилася за дітьми і нарвалася на жорстку відмову в РФ

17:02

Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

16:54

Банки змінять відсотки за депозитами: що буде до кінця 2025 року

16:40

Рада обрала нового міністра оборони України

16:36

Польща готується закрити притулки для більшості українських біженців - деталі

16:20

Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

Реклама
16:19

Курс долара набирає обертів, а євро впало: якою буде вартість валюти 18 липня

16:15

5 суворих заборон, які не можна порушувати: важливі прикмети 18 липня

15:51

Обвинувачений у нелегальному збуті боєприпасів екскуратор "Кобри" Резніков мобілізувався, щоб уникнути суду - ЗМІ

15:40

Таємниця назви Житомир: як вона з’явилась та що насправді означаєВідео

15:17

Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

15:13

Експерти закликають не мити авто влітку: у чому причина

15:03

Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

14:58

Фанат Путіна родом із Донецька: у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити"

14:53

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

14:51

Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт Міддлтон
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти