Сюрприз для Кремля: Стармер розкрив деталі розміщення "сил стримування" в Україні

Союзники передбачили чотири напрямки допомоги Україні та завершили підготовку дій.

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Стармер підтвердив створення командної структури для оперативного запуску підтримки / Колаж: Главред, фото: скріншот с видео

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Коаліція рішучих завершила підготовку планів для України

Плани охоплюють повітря, море, сушу та боєздатність ЗСУ

Їх реалізують після припинення вогню між Україною і РФ

Плани щодо розміщення в Україні так званих "сил стримування" вже майже повністю підготовлені. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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За словами глави британського уряду, йдеться про підтримку України в чотирьох ключових напрямках:

у повітряному просторі,

на морі,

на суші,

у посиленні боєздатності Збройних сил України.

"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч 'коаліції рішучих', щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", — зазначив Стармер.

Він підкреслив, що "коаліція рішучих" була створена з метою забезпечення стійкого миру між Україною та Росією, з огляду на попередній досвід порушення домовленостей із боку РФ.

"Найважливіше і часто найскладніше — у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", — додав прем’єр.

Стармер також наголосив, що розробка таких планів вимагає часу, тож союзники вирішили завершити підготовку до моменту потенційного припинення вогню.

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Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення Франко-британських об'єднаних сил під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Крім того, Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Повітряне прикриття з боку Америки - ключова умова. Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер в інтерв’ю Bloomberg.

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна веде перемовини з Британією і Францією з питання розміщення військового контингенту, який має з'явитися на території країни у вигляді гарантійних сил стримування. Уже 10-12 країн висловили готовність долучитися до ініціативи, вони можуть взяти участь у такій місії.

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Про персону: Кір Стармер Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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