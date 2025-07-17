Курс долара набирає обертів, а євро впало: якою буде вартість валюти 18 липня

Гривня послабила свої позиції щодо долара.

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Офіційний курс валют на 18 липня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют у п’ятницю

Чи вдалось гривні зрости

Національний банк України встановив новий офіційний курс валют на п’ятницю, 18 липня. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні у п’ятницю буде на рівні 41,87 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Водночас, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Курс цієї валюти установлено на рівні 48,45 гривні за один євро. Українська національна валюта зросла на 7 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,88/41,92 грн/дол., а євро - 48,49/48,53 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в інвесткомпанії ICU заявили, що найближчим часом, до 20 липня, курс долара буде зберігатися на рівні близько 41,8 гривень.

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що Україна може побачити курс 50 грн/євро.

Водночас, керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва розповіла, що в Україні очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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