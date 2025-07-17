Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

Верховна Рада проголосувала за призначення нового Кабміну за поданням новообраного прем'єр-міністра Юлії Свириденко - які міністри увійшли до уряду.

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Хто ввійде до складу нового уряду прем'єрки Свириденко / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко представила список кандидатів на посади міністрів

Рада голосами 253 депутатів погодила призначення нового Кабміну

Новообрана прем'єрка України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради подання щодо призначення нового складу уряду. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі. Він також уточнив, що наразі триває засідання відповідного парламентського комітету, який розглядає це питання.

У публікації Качура прикріплено документ, згідно з яким Свириденко подала кандидатури на ключові урядові посади.

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Юлія Свириденко подала до Верховної Ради пропозиції щодо призначення членів нового уряду:

Михайло Федоров — на посаду першого віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації;

Олексій Кулеба — віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій;

Тарас Качка — віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — міністр юстиції;

Світлана Гринчук — міністр енергетики;

Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та аграрної політики;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності.

Станом на 14:30 народний депутат Олександр Качура повідомив, що профільний парламентський комітет схвалив подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про новий склад Кабінету міністрів. Рішення підтримали 16 членів комітету, ще 3 утрималися.

"Тепер справа за голосуванням Ради", - зазначив він.

Станом на 15:17 нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду Юлії Свириденко.

"За" відповідне рішення проголосували 253 народні обранці.

"Далі ще два міністри додадуться: МЗС та Міноборони…. Тобто Сибігу та Шмигаля)", - зазначив він у Telegram.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Ротації в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співпраці з США.

Цього ж дня в уряді України відбулися суттєві кадрові зміни — новим прем’єр-міністром стала Юлія Свириденко, яка до цього обіймала посаду першого віцепрем’єра та міністра економіки в команді Дениса Шмигаля.

Свириденко змінила Шмигаля на чолі Кабінету міністрів і вже озвучила перші пріоритети на новій посаді. Вона заявила, що її головне завдання — досягти конкретних позитивних змін, які українці зможуть відчути у повсякденному житті.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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