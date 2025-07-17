Удар дронів призупинив роботу найбільшого хімзаводу РФ: ЗМІ повідомили деталі

Працівники заводу повідомили про серйозні пошкодження.

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Українські дрони завдали ударів по критично важливому об'єкту РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Після атаки дронів в РФ призупинили роботу ключового хімзаводу

На підприємстві пошкоджене важливе обладнання

Працівників заводу евакуювали

У Тульській області країни-агресорки Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників у ніч на 17 липня. РосЗМІ з посиланням на джерела в МНС РФ оприлюднили деталі атаки.

Повідомляється, що підприємство, яке знаходиться під українськими санкціями, уразили українські дрони. Щонайменше 4 з них влучили по заводу, внаслідок чого виникла пожежа.

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Самі росіяни, які працюють на заводі, розповіли про пошкодження однієї з ректифікаційних колон та розгерметизацію. Крім цього на підприємстві пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем на ТЕЦ.

"Також пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу. Завод зупинив свою роботу, співробітників евакуйовано", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України здійснили удар по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області - "Краснозаводський хімічний завод".

Напередодні, як писав Главред, стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту РФ у Курській області.

Нагадаємо, кілька днів тому російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на регіони РФ. Вибухи чули в Дубні під Москвою, у Курській області та в місті Тула Тульської області.

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