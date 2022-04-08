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"Будь сильним, як ця кухонна шафа": Мережу облетіло фото зі зруйнованого будинку в Бородянці

8 квітня 2022, 14:59

Уцілілу кухонну шафу можна порівняти зі стійкістю українського народу, який другий місяць протистоїть російським загарбникам.

Кухонна шафа в Бородянці
Кухонна шафа вціліла в зруйнованому будинку в Бородянці / Фото twitter.com/agremantida/status

Бородянка Київської області була звільнена від російських окупантів 1 квітня. Постійними бомбардуваннями загарбники фактично стерли з лиця землі все селище - від деяких будинків залишилися лише завали. У Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа.

Однак шафа міцно тримається над прірвою, що утворилася після авіаудару. Більш того, весь посуд в шафі — цілиф, а зверху на ньому стоїть глечик у формі півника.

Кухонна шафа в Бородянці
Кухонна шафа в Бородянці / Фото twitter.com/agremantida/status

"Беріть приклад з полички", - написала українка, яка опублікувала фото у себе в Twitter.

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Користувачі Мережі звернули увагу на фотографію. У коментарях пишуть: "Якби мені сказали показати предмет, який охарактеризував би українців, я б показала це". І дійсно - цю вцілілу кухонну шафу можна порівняти зі стійкістю українського народу, який другий місяць протистоїть російським загарбникам.

Арт з цією шафою створив український художник Олександр Гріхов.

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Фото Олександр Гріхов

Також українці пишуть:

"Будь сильним, як ця кухонна шафа";

"Після перемоги нам всім знадобиться майстер, який прибив цю шафку, і його психолог";

"Цікаво, на що його господар прибив".

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Як повідомляв Главред, раніше Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис, на якому видно, що сталося з Бородянкою через російських окупантів.

"Лише 42 дні тому 13 тисяч людей жили в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну. Вони хотіли зробити те саме з усією Україною. Але наше військо відбило наступ. Тепер у Бородянці майорить український прапор", - йдеться в повідомленні.

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