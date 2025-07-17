Банки змінять відсотки за депозитами: що буде до кінця 2025 року

Прибутковість депозитів в українських банках може впасти.

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Банки змінять відсотки за депозитами/ колаж: Главред, фото: БЕБ, УНІАН

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Як банки змінять відсотки за депозитами

Наскільки впаде прибутковість депозитів у гривні та у валюті

Ставки за депозитами в українських банках можуть знизитися у другому півріччі 2025 року. Прибутковість гривневих вкладів до кінця поточного року в середньому може впасти до 11-12% річних, а максимальні ставки прогнозуються на рівні 13,5%.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв, пише OBOZ.UA. Він зазначив, що до таких змін можуть призвести стабілізація економіки, зниження інфляції та можливе зменшення облікової ставки Національного банку України.

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Замотаєв розповів, що вже у вересні цього року НБУ може знизити облікову ставку з 15,5% до 14,5-15%. Услід за цим можуть бути відкоректовані й інші монетарні інструменти. Зокрема, ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами можуть знизитися з 19% до 18,5-18%.

"Такі зміни стануть об'єктивним приводом для банків поступово почати процес корекції прибутковості за гривневими вкладами", – сказав банкір.

За його словами, події можуть розвиватися за одним із кількох сценаріїв. Згідно з оптимістичним сценарієм з урахуванням економічного зростання і зниження інфляції до кінця 2025-го середні ставки за гривневими вкладами можуть знизитися на 1,5-2 процентних пункти, до 11-12% річних. Але одночасно з цим може зрости конкуренція між банками за вкладників, а це у свою чергу призведе до того, що банки можуть почати пропонувати бонусні відсотки (0,5-1 п.п.). Тому наприкінці грудня максимальні ставки гривневих депозитів можуть становити 13,5% річних.

На думку Замотаєва, найбільш затребуваними залишаться вклади на 6-9 місяців і 1 рік, і саме за цими вкладами банки будуть пропонувати найвищу ставку.

Щодо валютних вкладів, то банкір вважає, що особливих змін у попиті на них не очікується. За його словами, такі вклади використовують ті громадяни, які диверсифікують ризики, зберігаючи свої кошти різними способами. Він зазначив, що за такими вкладами відсотки також падатимуть, але повільно. Так, до кінця 2025 року середні ставки за депозитами в доларах не перевищать 1% річних, а в євро – 0,8%.

"Валютні депозити – це не про прибуток. Їхня прибутковість покриває лише близько третини реальної інфляції євро і долара", – підкреслив банкір.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

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