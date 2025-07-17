Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Банки змінять відсотки за депозитами: що буде до кінця 2025 року

Альона Вороніна
17 липня 2025, 16:54
426
Прибутковість депозитів в українських банках може впасти.
Деньги, банкоматы
Банки змінять відсотки за депозитами/ колаж: Главред, фото: БЕБ, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як банки змінять відсотки за депозитами
  • Наскільки впаде прибутковість депозитів у гривні та у валюті

Ставки за депозитами в українських банках можуть знизитися у другому півріччі 2025 року. Прибутковість гривневих вкладів до кінця поточного року в середньому може впасти до 11-12% річних, а максимальні ставки прогнозуються на рівні 13,5%.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв, пише OBOZ.UA. Він зазначив, що до таких змін можуть призвести стабілізація економіки, зниження інфляції та можливе зменшення облікової ставки Національного банку України.

відео дня

Замотаєв розповів, що вже у вересні цього року НБУ може знизити облікову ставку з 15,5% до 14,5-15%. Услід за цим можуть бути відкоректовані й інші монетарні інструменти. Зокрема, ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами можуть знизитися з 19% до 18,5-18%.

"Такі зміни стануть об'єктивним приводом для банків поступово почати процес корекції прибутковості за гривневими вкладами", – сказав банкір.

За його словами, події можуть розвиватися за одним із кількох сценаріїв. Згідно з оптимістичним сценарієм з урахуванням економічного зростання і зниження інфляції до кінця 2025-го середні ставки за гривневими вкладами можуть знизитися на 1,5-2 процентних пункти, до 11-12% річних. Але одночасно з цим може зрости конкуренція між банками за вкладників, а це у свою чергу призведе до того, що банки можуть почати пропонувати бонусні відсотки (0,5-1 п.п.). Тому наприкінці грудня максимальні ставки гривневих депозитів можуть становити 13,5% річних.

На думку Замотаєва, найбільш затребуваними залишаться вклади на 6-9 місяців і 1 рік, і саме за цими вкладами банки будуть пропонувати найвищу ставку.

Щодо валютних вкладів, то банкір вважає, що особливих змін у попиті на них не очікується. За його словами, такі вклади використовують ті громадяни, які диверсифікують ризики, зберігаючи свої кошти різними способами. Він зазначив, що за такими вкладами відсотки також падатимуть, але повільно. Так, до кінця 2025 року середні ставки за депозитами в доларах не перевищать 1% річних, а в євро – 0,8%.

"Валютні депозити – це не про прибуток. Їхня прибутковість покриває лише близько третини реальної інфляції євро і долара", – підкреслив банкір.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро – став відомий точний місяць. Економіст назвав терміни, коли ціни на продукти сповільнять свій ріст.

Як раніше повідомляв Главред, ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

Також раніше повідомлялося, що на прилавках України більше немає улюбленої риби – стало відомо, чому почалася криза і дефіцит. Одна з чорних сторінок історії України суттєво вплинула на рибний промисел, зокрема на місця вилову.

Нагадаємо, плюс 59,2% за рік – ціни на яйця в Україні "летять у космос". Вартість яєць продовжує стрімко рости.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гривна економіка депозити Депозит гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

17:19Світ
Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

17:02Війна
Рада обрала нового міністра оборони України

Рада обрала нового міністра оборони України

16:40Політика
Реклама

Популярне

Більше
Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:36

Вперше за багато років: ціни на популярну в Україні ягоду поставили рекорд

17:19

У НАТО оголосили про план щодо Калінінградської області та зробили заяву

17:02

Почнеться "соціальний вибух", в РФ мало часу - що реально може змусити Путіна здатись

16:54

Банки змінять відсотки за депозитами: що буде до кінця 2025 року

16:40

Рада обрала нового міністра оборони України

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
16:36

Польща готується закрити притулки для більшості українських біженців - деталі

16:20

Як швидко позбутися білокрилки народними засобами - прості лайфхаки

16:19

Курс долара набирає обертів, а євро впало: якою буде вартість валюти 18 липня

16:15

5 суворих заборон, які не можна порушувати: важливі прикмети 18 липня

Реклама
15:51

Обвинувачений у нелегальному збуті боєприпасів екскуратор "Кобри" Резніков мобілізувався, щоб уникнути суду - ЗМІ

15:40

Таємниця назви Житомир: як вона з’явилась та що насправді означаєВідео

15:17

Трамп подарував час: ЗМІ попередили, що РФ може посилити літній наступ

15:13

Експерти закликають не мити авто влітку: у чому причина

15:03

Втричі дорожчі, ніж раніше: в Україні стрімко зросла ціна на популярний фрукт

14:58

Фанат Путіна родом із Донецька: у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити"

14:53

На тлі скандалу в ресторані чоловіка: Надя Дорофєєва терміново покинула Україну

14:51

Новий Кабмін: кого Свириденко привела у владу — несподівані і знайомі обличчя

14:25

Понад мільйон гривень за місяць: хто в Ощадбанку отримує рекордну зарплату

14:08

В Україну повернули в рамках репатріації ще тисячу тіл загиблих - деталі

14:05

На пошук розгадки всього 9 секунд: павука помітить лише дуже уважна людина

Реклама
13:58

Чим буде займатися Свириденко на посаді премʼєр-міністра - план на 6 місяців

13:53

"Любов невідомої галактики": Нікітюк через місяць після пологів звернулася до нареченого

13:51

Чому 18 липня не можна сваритися: яке церковне свято

13:40

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

13:30

Стефанішина отримала нову посаду: Зеленський сказав, чим вона займатиметься

13:20

Будуть потужні удари: експерт назвав зброю, яку можуть надати США

13:14

Спека знову накриє Україну: оголошена дата підвищення температури

12:58

Рецепт ідеальних пишних оладок: секрети розкритоВідео

12:45

Готується термінове перекидання Patriot до Києва: у НАТО сказали, з чим це пов'язано

12:37

Вже дешевше, ніж минулого місяця: в Україні впали ціни на популярні крупи

12:29

На Чернігівщині курсант вистрілив в інструкторів: поліція повідомляє про загиблих

12:26

Коли українські бійці зможуть повернутися з фронту: Зеленський чітко відповів

12:25

"Якщо в тебе успішний чоловік": дружина Остапчука розкрила свій заробіток

12:22

Українцям по-іншому виплачуватимуть пенсії за рішеннями судів: якими будуть нові правила

12:15

Карʼєрний хід та спосіб утримати команду: чому Зеленський замінив Шмигаля на СвириденкоПогляд

12:04

ТОП-3 напасті, які знищують квіти: хвороби троянд та їхнє лікуванняВідео

11:42

Найгірші прикмети: які знаки долі не можна ігнорувати

11:36

Федоров сказав, чи планують скасовувати дистанційне навчання у школахВідео

11:16

Подорожчання продуктів в Україні сповільниться вже скоро: став відомий точний місяць

11:15

Лорак зокрема: з азербайджанського фестивалю вигнали російських артистів

Реклама
11:15

Ім’я вже відоме: в Україні призначили нового премʼєр-міністра

11:11

Китайський гороскоп на завтра 18 липня: Зміям - загрози, Собакам - жертви

10:55

Плюс 59,2% за рік: ціни на яйця в Україні "летять у космос"

10:23

Віталій Козловський публічно обізвав Ігоря Кондратюка - деталі

10:23

Війна в Україні може завершитися у 2025 році: у Зеленського зробили гучну заяву

10:18

Гороскоп Таро до кінця року: Ракам - достаток і нагороди, Рибам - пастка

10:17

Українців змусять платити податки навіть за старі квартири: які суми

10:01

"Диявол у деталях": у Reuters знайшли підводні камені в плані Трампа щодо Patriot

09:59

Один проти п’ятьох: боєць ГУР стримав російський штурм на важливому напрямку

09:28

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти