Понад мільйон гривень за місяць: хто в Ощадбанку отримує рекордну зарплату

Премії членів правління Ощадбанку за червень вражають.

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Зарплати в Ощадбанку / колаж: Главред, фото: Ощадбанк

Коротко:

Голові правління Ощадбанку виплатили зарплату у розмірі 1 млн. гривень

Він також отримав премію у розмірі 4,2 млн. гривень

Заступники та члени правління також отримали великі "винагороди"

У червні голова правління державного Ощадбанку отримав зарплату у розмірі 1 млн. гривень та премію у 4,2 млн. гривень (до сплати податків). Відповідні дані оприлюднив Ощадбанк у звіті про винагороди членам правління.

Так, згідно з документом, зарплати осіб які входять до складу правління Ощадбанку, були наближені до мільйона гривень.

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Зокрема, чотирьом заступникам голови правління за червень нарахували по 800 тис. гривень. Виплати ще трьох варіювалися від 785,5 тис. гривень до 950 тис. гривень.

Варто додати, що чотири заступники та двоє членів правління Ощадбанку отримали "змінну винагороду за 2024 рік у розмірі 40% відповідно до рішення наглядової ради". Розмір виплачених сум склав від 1 млн. гривень до 1,6 млн. гривень (до сплати податків).

Зарплати в Ощадбанку / фото: скріншот

Зарплати в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у 2026 році в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень.

В липневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначається, що брак кваліфікованих працівників в Україні призводить до поступового зростання номінальних зарплат, але через інфляцію реальні доходи зростають удвічі меншими темпами.

Також відомо, що до 2028 року зарплати українських вчителів мають зрости до 20 тисяч гривень. Але підвищуватимуться вони поетапно.

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Про джерело: Ощадбанк Ощадбанк (повна назва: Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", скорочена назва: АТ "Ощадбанк") — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває в державній власності, пише Вікіпедія.

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