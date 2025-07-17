Пробив чергове дно: Орбан зробив цинічну заяву про розташування України

У МЗС України вже відреагували на заяву прем'єра Угорщини.

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Орбан заявив, що не знає, де знаходиться Україна / Колаж: Главред, фото: ОП, GoogleMaps

Що відомо:

Орбан заявив, що не знає, де знаходиться Україна

Угорщина мріє про довгострокові угоди з РФ

У МЗС відреагували на цинічну заяву Віктора Орбана

Пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан почав цинічно вдавати, нібито він не знає, де розташована Україна. Таку заяву він зробив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та мир. Потім ми повинні визначити Україну - її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де знаходиться Україна", - заявив Орбан. відео дня

При цьому він досі сподівається на укладання з РФ довгострокової угоди та закласти основи стратегічного партнерства з Україною. Орбан наголошує на тому, що потрібно захищати суверенітет Угорщини.

Орбан не знає, де Україна / фото: скріншот

На таку нахабну заяву відреагувала Україна. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий допоміг Орбану знайти Україну. Він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х відповідь чат-бота Ілона Маска Grok з координатами та інформацією про Україну.

У МЗС відреагували на заяву Орбана / фото: скріншот

Заяви Орбана щодо України - останні новини

Раніше Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу. Україна нібито розпочала скоординовану кампанію з дискредитації Угорщини.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.

Хто такий Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Нещодавно Орбан аргументував те, що Україна не має вступати до ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи, а також згадав про намір вступу до НАТО.

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Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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