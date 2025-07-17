Пробив чергове дно: Орбан зробив цинічну заяву про розташування України

Що відомо:
- Орбан заявив, що не знає, де знаходиться Україна
- Угорщина мріє про довгострокові угоди з РФ
- У МЗС відреагували на цинічну заяву Віктора Орбана
Пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан почав цинічно вдавати, нібито він не знає, де розташована Україна. Таку заяву він зробив на своїй сторінці у соцмережі X.
"Спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та мир. Потім ми повинні визначити Україну - її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де знаходиться Україна", - заявив Орбан.відео дня
При цьому він досі сподівається на укладання з РФ довгострокової угоди та закласти основи стратегічного партнерства з Україною. Орбан наголошує на тому, що потрібно захищати суверенітет Угорщини.
На таку нахабну заяву відреагувала Україна. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий допоміг Орбану знайти Україну. Він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х відповідь чат-бота Ілона Маска Grok з координатами та інформацією про Україну.
Заяви Орбана щодо України - останні новини
Раніше Віктор Орбан заявив, що Україна здійснила спецоперацію, спрямовану на зрив національного опитування щодо її вступу до Європейського Союзу. Україна нібито розпочала скоординовану кампанію з дискредитації Угорщини.
Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини висловив думку, що Росії не вистачає сил для нанесення загрози країнам НАТО, оскільки вона не змогла домогтися успіху у війні проти України. При цьому він зазначив, що, на його думку, Україна зазнає поразки.
Нещодавно Орбан аргументував те, що Україна не має вступати до ЄС тим, що членство країни призведе до економічної катастрофи, а також згадав про намір вступу до НАТО.
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Позиція Орбана щодо України
Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.
Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.
27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.
У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".
"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.
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