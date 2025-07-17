Чекати залишилось недовго: Мерц розкрив, коли саме Patriot прибудуть в Україну

Німеччина та США погоджують постачання систем Patriot, які мають посилити українську ППО найближчим часом.

https://glavred.net/war/zhdat-ostalos-nedolgo-merc-raskryl-kogda-imenno-patriot-pribudut-v-ukrainu-10682354.html Посилання скопійоване

Україна отримає нові Patriot упродовж кількох тижнів після узгодження схеми між оборонними відомствами / колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

Коротко:

Україна отримає системи Patriot упродовж кількох тижнів

Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони обох країн

Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot у найближчі тижні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає n-tv.

За його словами, наразі триває узгодження деталей між міністерствами оборони США та Німеччини.

відео дня

"Останніми днями ми досягли домовленості про те, що ми поставимо нові системи Patriot до України з Європи, й що ці системи потім будуть замінені США. Тому, що ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості", — зазначив Мерц.

Він додав, що остаточну схему заміщення мають найближчим часом погодити очільники оборонних відомств.

"Це не питання годин. Це питання днів, можливо, тижнів, перш ніж системи будуть поставлені Україні", — підкреслив канцлер.

ЗРК Рatriot / Інфографіка: Главред

Передача Україні ЗРК Patriot - останні новини

Як писав Главред, 14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про істотне переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Крім того, Німеччина готова взяти на себе провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot зі США для потреб України. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц у соцмережі X, коментуючи рішення Вашингтона щодо посилення військової підтримки Києва.

Також, Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також:

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред