Трамп втратив терпіння: новий ультиматум зруйнував стратегію Кремля в Україні - ЗМІ

Головні тези:

Президент США Дональд Трамп висунув Росії новий ультиматум. Зокрема, він скоротив термін свого ультиматуму російському диктатору Володимиру Путіну з 50-ти до 10-12 днів. Якщо Росія не зробить крок до миру, можуть набути чинності додаткові мита і санкції. Як вважає політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуел Рамані.

За його словами, Росія навряд чи погодиться на вимоги Трампа. Принаймні, про це свідчать дії РФ та офіційна риторика.

"Але рішучість Путіна викрити блеф Трампа - небезпечний прорахунок. Схоже, він передбачав, що Трамп припинить військову підтримку України після вступу на посаду і надасть Росії карт-бланш на подальшу агресію, але ці припущення виявилися помилковими. Тепер Трамп назвав Росію єдиною перешкодою до миру в Україні та розробляє дієву політику стримування", - пише Рамані в колонці для The Telegraph.

Трамп підтримав постачання американської військової техніки в Україну і поєднував цю політику з переозброєнням Європи. Нова торговельна угода Трампа з Європейським союзом зобов'язує блок закупити нову військову техніку на мільярди доларів. Російська агресія, спрямована на підрив діяльності НАТО, вкотре ненавмисно призвела до зміцнення альянсу.

Посилення економічного тиску США на Росію також мало б серйозні негативні наслідки для військової машини Путіна.

"Якщо США введуть масштабні вторинні тарифи для всіх споживачів російської енергетичної галузі та закриють лазівки для секторальних санкцій, макроекономічний шок, ймовірно, буде потужним. Попри те, що російський Центральний банк нещодавно знизив відсоткові ставки з 20 до 18%, він попередив, що "в середньостроковій перспективі проінфляційні ризики переважають над дезінфляційними". Хоча офіційно рівень безробіття в Росії перебуває на рекордно низькому рівні 2,4%, на ринку праці зберігається дефіцит робочої сили, спричинений призовом на військову службу, а зростання заробітної плати продовжує відставати від тенденцій 2024 року.

"Ми фактично вже на межі рецесії", - визнав міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков на Петербурзькому економічному форумі.

"Ці показники свідчать про неминучість економічного спаду в Росії", - вважає Рамані.

Як писав Главред, 28 липня під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я.

"Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. Так що нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, тому що, думаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп.

Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії по закінченню війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Трамп також заявив, що не знає, чи буде зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, наразі не особливо зацікавлений у контактах із ним.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Інші новини:

Про персону: Семуел Рамані

Семуел Рамані (Samuel Ramani) - британсько-індійський аналітик з міжнародної безпеки, що спеціалізується на зовнішній політиці Росії, глобальній стратегії та геополітиці.

Освіта та посади:

Доктор філософії (DPhil) з міжнародних відносин (2021), Університет Оксфорда, St Antony's College;

Асоційований науковий співробітник (Associate Fellow) у Royal United Services Institute (RUSI) у Лондоні з 2021 року;

Генеральний директор (CEO) консультаційного центру Pangea Geopolitical Risk, що працює у сфері геополітичних ризиків.

Семуел Рамані - постійний коментатор BBC, Sky News, CNN, France-24 і Al Jazeera. Він регулярно співпрацює з The Telegraph, а його статті також публікувалися в The Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Wall Street Journal і The Times.

Як консультант Семуел регулярно консультує уряди Великої Британії та США, а також приватний сектор з питань безпеки, пов'язаних із Росією, Північною Кореєю, Китаєм, Африкою та Близьким Сходом, пише RUSI.

Рамані - автор двох монографій: Putin's War on Ukraine: Russia's Campaign for Global Counter-Revolution (2023) і Russia in Africa: Resurgent Great Power or Bellicose Pretender (2023).

Очікується до виходу третя книга - Rudderless Superpower: The United States in Africa. Орієнтовно вона вийде 2025 року.