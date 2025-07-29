Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп втратив терпіння: новий ультиматум зруйнував стратегію Кремля в Україні - ЗМІ

Анна Ярославська
29 липня 2025, 08:36
303
Колумніст The Telegraph Самуел Рамані вважає, що в російського диктатора "закінчився час".
Трамп, Путин
Зміна в підході Трампа до РФ може обернутися серйозними наслідками для Кремля / Колаж: Главред, фото: ОфЬс президента, скріншот

Головні тези:

  • Трамп висунув Росії новий ультиматум
  • Путін прорахувався в питанні підтримки України Штатами
  • Економічний тиск на Росію може посилитися

Президент США Дональд Трамп висунув Росії новий ультиматум. Зокрема, він скоротив термін свого ультиматуму російському диктатору Володимиру Путіну з 50-ти до 10-12 днів. Якщо Росія не зробить крок до миру, можуть набути чинності додаткові мита і санкції. Як вважає політолог, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуел Рамані.

За його словами, Росія навряд чи погодиться на вимоги Трампа. Принаймні, про це свідчать дії РФ та офіційна риторика.

відео дня

"Але рішучість Путіна викрити блеф Трампа - небезпечний прорахунок. Схоже, він передбачав, що Трамп припинить військову підтримку України після вступу на посаду і надасть Росії карт-бланш на подальшу агресію, але ці припущення виявилися помилковими. Тепер Трамп назвав Росію єдиною перешкодою до миру в Україні та розробляє дієву політику стримування", - пише Рамані в колонці для The Telegraph.

Трамп підтримав постачання американської військової техніки в Україну і поєднував цю політику з переозброєнням Європи. Нова торговельна угода Трампа з Європейським союзом зобов'язує блок закупити нову військову техніку на мільярди доларів. Російська агресія, спрямована на підрив діяльності НАТО, вкотре ненавмисно призвела до зміцнення альянсу.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред ​

Посилення економічного тиску США на Росію також мало б серйозні негативні наслідки для військової машини Путіна.

"Якщо США введуть масштабні вторинні тарифи для всіх споживачів російської енергетичної галузі та закриють лазівки для секторальних санкцій, макроекономічний шок, ймовірно, буде потужним. Попри те, що російський Центральний банк нещодавно знизив відсоткові ставки з 20 до 18%, він попередив, що "в середньостроковій перспективі проінфляційні ризики переважають над дезінфляційними". Хоча офіційно рівень безробіття в Росії перебуває на рекордно низькому рівні 2,4%, на ринку праці зберігається дефіцит робочої сили, спричинений призовом на військову службу, а зростання заробітної плати продовжує відставати від тенденцій 2024 року.

"Ми фактично вже на межі рецесії", - визнав міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков на Петербурзькому економічному форумі.

"Ці показники свідчать про неминучість економічного спаду в Росії", - вважає Рамані.

"Трамп втратив терпіння через російську тактику затягування переговорів і обструкціонізму. Наслідки цієї зміни настрою можуть призвести до того, що Путін пошкодує про те, що грав із Трампом", - додав колумніст.

Новий ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, 28 липня під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я.

"Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. Так що нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, тому що, думаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп.

Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії по закінченню війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Трамп також заявив, що не знає, чи буде зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, наразі не особливо зацікавлений у контактах із ним.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Інші новини:

Про персону: Семуел Рамані

Семуел Рамані (Samuel Ramani) - британсько-індійський аналітик з міжнародної безпеки, що спеціалізується на зовнішній політиці Росії, глобальній стратегії та геополітиці.

Освіта та посади:

  • Доктор філософії (DPhil) з міжнародних відносин (2021), Університет Оксфорда, St Antony's College;
  • Асоційований науковий співробітник (Associate Fellow) у Royal United Services Institute (RUSI) у Лондоні з 2021 року;
  • Генеральний директор (CEO) консультаційного центру Pangea Geopolitical Risk, що працює у сфері геополітичних ризиків.

Семуел Рамані - постійний коментатор BBC, Sky News, CNN, France-24 і Al Jazeera. Він регулярно співпрацює з The Telegraph, а його статті також публікувалися в The Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Wall Street Journal і The Times.

Як консультант Семуел регулярно консультує уряди Великої Британії та США, а також приватний сектор з питань безпеки, пов'язаних із Росією, Північною Кореєю, Китаєм, Африкою та Близьким Сходом, пише RUSI.

Рамані - автор двох монографій: Putin's War on Ukraine: Russia's Campaign for Global Counter-Revolution (2023) і Russia in Africa: Resurgent Great Power or Bellicose Pretender (2023).

Очікується до виходу третя книга - Rudderless Superpower: The United States in Africa. Орієнтовно вона вийде 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Авіабомби РФ убили 17 осіб у колонії на Запоріжжі: нові подробиці атаки

Авіабомби РФ убили 17 осіб у колонії на Запоріжжі: нові подробиці атаки

10:35Війна
СБУ зірвала плани ФСБ вбити командира батальйону "Вовки Да Вінчі" - деталі

СБУ зірвала плани ФСБ вбити командира батальйону "Вовки Да Вінчі" - деталі

10:33Україна
Єврокомісія може повністю зупинити фіндопомогу Києву: у чому причина

Єврокомісія може повністю зупинити фіндопомогу Києву: у чому причина

09:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

Останні новини

10:35

Авіабомби РФ убили 17 осіб у колонії на Запоріжжі: нові подробиці атаки

10:33

Свята в серпні 2025: 3 найважливіші дні місяця за церковним календарем

10:33

СБУ зірвала плани ФСБ вбити командира батальйону "Вовки Да Вінчі" - деталі

10:17

Китайський гороскоп на завтра 30 липня: Зміям - невдачі, Півням - непорозуміння

10:12

Мільйон для супергероїв: ЕКО МАРКЕТ завершив благодійний збір на реабілітаційне обладнання для Superhumans актуально

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцямЦіни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям
10:11

Удача не омине: 3 знаки зодіаку, які розбагатіють до кінця літа

09:56

Єврокомісія може повністю зупинити фіндопомогу Києву: у чому причина

09:47

Медведєв істерить після погроз США наслідками у відповідь на заяви щодо України

09:34

Лілія Ребрик показала рідкісне фото з мамою-красунею - причина

Реклама
09:15

Курс євро може неочікувано впасти: аналітик попередив про серйозний удар

09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 липня (оновлюється)

09:00

"Спробуйте тільки": Алла Пугачова поставила журналістів на місце

09:00

Квитки на потяги, штрафи для ФОП та оплати з карти по-новому: що зміниться з 1 серпня для українців

09:00

Компанія "СТОІК" – переможець премії "Вибір споживача 2024"

08:36

Трамп втратив терпіння: новий ультиматум зруйнував стратегію Кремля в Україні - ЗМІ

08:22

Цінове піке на ринку: в Україні подешевшали одразу кілька сезонних продуктів

08:17

РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: 16 жертв, 35 поранених

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Росіяни заявили про спецназ ЦАХАЛ в ОдесіПогляд

07:07

Потужна пожежа: дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській областіВідео

Реклама
06:10

Угода ЄС-США підписана. Що це означає для нас?Погляд

05:43

Гороскоп на завтра 30 липня: Ракам - чудові новини, Водоліям - труднощі

05:30

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності в картинках із принцом на троні за 21 сек

05:25

Чому неправильно казати "рибалка": якої помилки припускаються багато українцівВідео

04:30

Навіть терти не потрібно: один продукт прибере застарілий жир з плити за хвилини

04:04

Нашестя сарани в Україні: якщо залучити одного птаха, урожай буде врятовано

03:58

Помилений захист диктатора: у охоронців Путіна помітили дивний предмет

03:35

Ризикують нарватися на проблеми: двом знакам зодіаку 29 липня слід бути обережними

02:54

Що додають у ґрунт досвідчені садівники після сніданкуВідео

02:41

Ірина Білик на дачі у Павла Зіброва розправилася з колишніми

02:20

Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

02:05

"Трампу плювати": Жданов розкрив тривожний сценарій завершення війни в Україні

01:56

Лідер популярного українського фолк-гурту вступив до лав ЗСУ

01:32

У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

01:30

Ексдружина футболіста Пятова після розлучення розповіла про безумовне кохання в її житті

28 липня, понеділок
23:40

РФ закрила 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: у ДПСУ відповіли

23:36

Тепер у запасі: ветеран і популярний шоумен обійняв нову посаду

23:31

Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

22:52

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

22:51

"Якраз вчасно": Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

Реклама
22:39

РФ перестала під час атак популярні ракети: у МВС назвали цікаву причину

22:12

Буква Ґ — заборонена та повернена: символ незламності мови

21:41

Сигнал Путіну: США вперше з 2008 року перекинули ядерну зброю до Британії

21:36

Медвєдєв істерично пригрозив Трампу війною через новий дедлайн РФ

21:02

Спадок із секретом: хто був найбагатшою нареченою в історії УкраїниВідео

20:41

"Буде накрито стіл миру": Ердоган раптово заговорив про завершення війни

20:38

Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

20:36

Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

20:10

На Україну чекає найспекотніший день: синоптик назвала дату

20:09

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти