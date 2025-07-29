Долар і євро рвонули у круте піке - новий курс валют

Нацбанк посилив гривню в останні дні липня.

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Курс валют в України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 30 липня

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Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України незначно знизив офіційний курс долара до гривні на середу, 30 липня. Курс євро подешевшав суттєвіше. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,79 грн. Долар подешевшав на 1,11 копійки за добу.

Водночас курс євро подешевшав суттєвіше - на 47 копійок. На середу, 30 липня, офіційний курс євро становить 48,22 грн.

На міжбанківському валютному ринку ситуація дещо відрізняється. Котирування долара зросли на 2 копійки - до 41,79 грн (купівля) та 41,82 грн (продаж).

На готівковому ринку ситуація зворотна - курси пішли вниз. Долар подешевшав до 41,90 грн, а євро впав до 48,95 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 29 липня НБУ підвищив офіційний курс долара до 41,80 грн (+2 коп.), тоді як курс євро знизився до 48,70 грн (-28 коп.). На міжбанку та готівковому ринку курси залишилися стабільними.

Також нова торгова угода між США та ЄС дозволила уникнути митної ескалації, але стала фінансово обтяжливою для Євросоюзу. США вводять 15% мито на європейські товари (замість 30%), а ЄС зобов’язується інвестувати в США і закуповувати американські енергоносії на $750 млрд.

Як повідомляв Главред, НБУ утримує стабільний курс гривні завдяки валютним резервам і іноземним кредитам. У серпні курс залишиться стабільним, але в другій половині місяця можливе зростання попиту на валюту.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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