Медвєдєв істерично пригрозив Трампу війною через новий дедлайн РФ

Медвєдєв звинуватив Трампа в "грі в ультиматуми".

https://glavred.net/war/v-rf-isterichno-prigrozili-trampu-iz-za-novogo-dedlayna-zaversheniya-voyny-v-ukraine-10685246.html Посилання скопійоване

Медведєв різко відповів Трампу на ультиматум / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Коротко:

У РФ різко відреагували на скорочення терміну примирення з Україною

Медвєдєв звинуватив Трампа в "грі в ультиматуми" та пригрозив війною

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та експрезидент РФ Дмитро Медвєдєв різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який запропонував залишити Володимиру Путіну 10-12 днів для досягнення мирної угоди з Україною. У відповідь Медвєдєв пригрозив Сполученим Штатам війною.

У повідомленні, оприлюдненому у соцмережі X, Медвєдєв звинуватив Трампа у тому, що той "грає з Росією в ультиматуми". Він закликав Трампа не порівнювати її з іншими країнами Близького Сходу.

відео дня

"Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія - це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо!", - написав російський політик.

Медвєдєв не лише звинуватив Трампа у спробах тиску, а й пригрозив, що якщо той продовжить допомагати Україні, як це робив колишній президент США Джо Байден, то США нібито ризикують опинитися у стані прямого воєнного зіткнення з Росією.

Трамп поставив Путіну ультиматум - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує провести зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він попередив Кремль, що Вашингтон може не чекати обіцяних 50 днів для запровадження жорстких санкцій проти Росії та її економічних партнерів.

А вже 28 липня Дональд Трамп заявив, що скорочує свій 50-денний ультиматум Володимиру Путіну щодо припинення війни, оскільки "вже знає відповідь". Він висловив розчарування діями Путіна, зокрема ракетними ударами РФ по українських містах, і встановив новий термін - 10-12 днів від 28 липня.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що рішення Дональда Трампа скоротити термін для завершення війни - це чіткий сигнал для Путіна, який розуміє лише силу. Єрмак подякував Трампу за тверду позицію і підтримав запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред