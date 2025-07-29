Лорак жорстоко обійшлася з маленьким сином свого чоловіка на відео

Коротко:
- Що зробила Ані Лорак
- Як вона обійшлася із сином Віджраку
Колись відома українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, потрапила на відео своєї доньки, де спробувала станцювати танець, слідуючи молодіжним трендам.
Відповідним відео поділилася в соціальній мережі ТікТокподілилася її донька Софія. На відео дві панянки танцюють під сучасний трек і до них підбігає маленький кучерявий хлопчик, син її чоловіка Ісаака Віджраку.
Малюк спочатку підбігає до Лорак і обіймає її. Однак гордовита співачка ігнорує хлопчика, навіть не глянувши в його бік.
Тим часом її донька Софія помічає малюка і навіть ніяково намагається обійняти його, нашвидкуруч притискаючи до себе.
Коментатори під відео також помітили жорсткість Лорак по відношенню до сина чоловіка.
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Ані Лорак - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.
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Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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