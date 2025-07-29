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Лорак жорстоко обійшлася з маленьким сином свого чоловіка на відео

Олена Кюпелі
29 липня 2025, 10:44
171
Ані Лорак жорстко поставилася до сина свого чоловіка Ісаака Віджрака.
Лорак жорстоко обійшлася із сином чоловіка
Лорак жорстоко обійшлася із сином чоловіка / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/isaac_vidjrakou

Коротко:

  • Що зробила Ані Лорак
  • Як вона обійшлася із сином Віджраку

Колись відома українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, потрапила на відео своєї доньки, де спробувала станцювати танець, слідуючи молодіжним трендам.

Відповідним відео поділилася в соціальній мережі ТікТокподілилася її донька Софія. На відео дві панянки танцюють під сучасний трек і до них підбігає маленький кучерявий хлопчик, син її чоловіка Ісаака Віджраку.

відео дня

Малюк спочатку підбігає до Лорак і обіймає її. Однак гордовита співачка ігнорує хлопчика, навіть не глянувши в його бік.

Тим часом її донька Софія помічає малюка і навіть ніяково намагається обійняти його, нашвидкуруч притискаючи до себе.

Коментатори під відео також помітили жорсткість Лорак по відношенню до сина чоловіка.

Лорак обурила поведінкою щодо дитини
Лорак обурила поведінкою по відношенню до дитини / Скріншот ТікТок
Лорак обурила поведінкою щодо дитини
Лорак обурила поведінкою по відношенню до дитини / Скриншот ТікТок

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Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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