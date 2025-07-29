У Путіна нахабно відповіли на ультиматум Трампа: Єрмак розкрив мету Кремля

Росія вибрала війну, маскуючи це під "захист своїх інтересів", заявив Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак відповів на заяви Кремля / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

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Пєсков заявив, що РФ продовжить війну, незважаючи на ультиматум Трампа

Зупинити війну можна тільки силою, заявив Єрмак

У Кремлі "взяли до відома" заяву президента США Дональда Трампа, який заявив про скорочення терміну поставленого ним ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна з метою завершення агресії проти України.

"Ми взяли до відома заяву президента Трампа вчорашню. Триває "спеціальна військова операція", і ми, як і раніше, зберігаємо прихильність до мирного процесу для врегулювання конфлікту навколо України і забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ресурси РФ.

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При цьому він також прокоментував заяву Трампа про те, що він більше не зацікавлений у розмовах із Путіним: "Я б хотів уникнути якихось оцінок, повторюю, що ми взяли до відома". Водночас Пєсков зазначив, що питання можливої зустрічі Путіна і Трампа "як не стояло в предметному плані, так і не стоїть".

Позиція Офісу президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Росія вибрала війну, маскуючи це під "захист своїх інтересів".

"Таке нахабство можливе тільки тому, що Росія отримує пряму допомогу від КНДР та Ірану. Як правило, терорист із розбитим обличчям говорить по-іншому", - підкреслив він.

Глава ОП упевнений у тому, що сьогодні Росія кидає виклик не тільки Україні та Європі, а й США.

"Режим Путіна не здатний зупинити війну - це можливо через силу, шляхом розбитого обличчя диктатури", - додав Єрмак.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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