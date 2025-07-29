РФ власного ВПК недостатньо: розвідка повідомила про залучення ще однієї країни

У Білорусі триває розширення виробничих потужностей ВПК.

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Над посиленням ВПК працює Білорусь / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили в СЗР:

В Білорусі розвивають ВПК для допомоги Росії

Незабаром в Білорусі запрацює виробництво композитних елементів для БпЛА

Країна-агресорка Росія шукає альтернативні джерела для отримання компонентів для дронів та ракетного озброєння, тому користується допомогою дружньої їй Білорусі.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України. Уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою.

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"Проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики", - йдеться у повідомленні.

Підтвердженням цьому стали кілька об'єктів в Білорусі. Наприклад, завод із виробництва композитних елементів для БпЛА, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів.

"Проєкт заморозили ще у 2020 році, однак відновили після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність", - повідомили в СЗР.

Ситуація в Білорусі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські ракети "Орєшнік" можуть з’явитися на території Білорусі до кінця 2025 року. З місцями розміщення сторони нібито вже визначилися.

Напередодні стало відомо, що Білорусь не отримала ядерної зброї від Росії, попри численні заяви режиму Олександра Лукашенка про її нібито розміщення на території країни.

Раніше повідомлялося, що на тлі заяв про військові навчання у Білорусі поруч із українським кордоном, ЗСУ, ДПСУ та інші Сили оборони мають бути залучені до постійного відстеження та аналізу перекидання військ країни-агресорки Росії до Білорусі.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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