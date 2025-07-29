Можуть спровокувати бунт в РФ: пропагандисти злякались атак українських дронів

Російські пропагандисти починають здогадуватись про одну із цілей атак України на РФ.

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Пропагандистка стверджує, що Україна атакує Росію дуже великою кількістю безпілотників / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скріншот з відео

Що сказала Симоньян:

Україна провокує бунти в Росії

В аеропортах РФ колапс у розпал курортного сезону

Україна хоче розхитати російське суспільство

Українські безпілотники ледь не щодня атакують стратегічно важливі об'єкти на території країни-агресорки Росії. Це викликало хвилю паніки серед російський пропагандистів, які бояться бунтів.

Зокрема, один із антивоєнних Telegram-каналів опублікував відео з етеру російської програми, під час якої пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що українські атаки викликають колапс в аеропортах РФ.

відео дня

"Вони (українці – Главред) намагаються створити бунт у нас. Вони навіщо влаштовують колапс у наших аеропортах у розпал курортного сезону? Навіщо вони цього тижня пустили, я навіть не знаю, скільки безпілотників, але величезна кількість. Ось все це навіщо робиться? Яка у цього військова тактика?" – сказала вона.

Що цікаво, через деякий час Симоньян сама дала собі відповідь на вище поставлені питання. Вона припустила, що український режим хоче таким чином розхитати російське суспільство, аби воно стало "політизованим в іншу сторону".

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно Главред повідомляв, що Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал", що в Росії.

У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області РФ атакували безпілотники. Серія вибухів пролунала близько другої години ночі. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа.

Раніше також у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві жалілись на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об’єкті.

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Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

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