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"Я дуже розчарований у Путіні": Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФ

Олексій Тесля
28 липня 2025, 15:29оновлено 28 липня, 16:14
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Дональд Трамп нагадав про безперервні ракетні удари РФ по містах України.
Трамп, Путин
Дональд Трамп зробив різку заяву на адресу Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скрін

Головне:

  • Трамп заявив про те, що скоротить свій ультиматум Путіну
  • Президент США заявив, що він дуже розчарований у Путіні

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я.

Господар Білого дому підкреслив, що "вже знає відповідь". Про це він заявив під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, трансляцію якої вів канал Fox News.

відео дня

При цьому президент США також пояснив, що він дуже розчарований у Путіні і нагадав про безперервні ракетні удари РФ по містах України.

"Ми п'ять разів уже могли дійти згоди. Я багато говорив із президентом Путіним, і розмови йшли дуже добре - кожен із цих п'яти або чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей, і тіла лежать на вулицях. І я кажу - так робити не треба. Тому подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. Тож нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, тому що, думаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп.

Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії стосовно закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що РФ має 10-12 днів починаючи з сьогоднішнього дня (28 липня, - ред.).

Дивіться відео - заява Дональда Трампа:

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Ультиматум Трампа РФ - новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб запровадити жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Раніше повідомлялося: Трамп допустив, що США можуть запровадити санкції проти Росії раніше, ніж через 50 днів. Білий дім розглядає різні варіанти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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