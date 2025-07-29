Україні передадуть нову високоточну зброю: як це вплине на ситуацію на фронті

Українські військові отримають 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом. Таку зброю передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 млн дол.

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Україні передадуть нову високоточну зброю/ колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з відео

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Україна отримає нову високоточну зброю

Наша держава отримає 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом

Таку зброю передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 млн дол

Україні передадуть нову високоточну зброю. Наша держава отримає 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом, які передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Times. Постачанням такої зброї буде займатися американо-німецька компанія Auterion.

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Отримання таких комплектів наведення з ШІ допоможе українським військовим перетворити дешеві дрони на високоточну зброю, яка буде здатна ефективно діяти в умовах активної радіоелектронної боротьби з боку країни-агресорки Росії. Завдяки новим комплектам вже до кінця поточного року захисникам України може вдатися змінити бойову ефективність українських безпілотників.

До таких комплектів входять мініатюрний бортовий комп’ютер, камера і радіопристрій. З їхньою допомогою дрони зможуть самостійно націлюватися на об’єкти, які рухаються, а також ухилятися від перешкод та виконувати автономні бойові завдання.

У виданні зазначили, що такі технології особливо важливі в умовах літнього наступу російської окупаційної армії.

Як повідомив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр, обсяги цієї поставки вдесятеро перевищують наявні.

Військова допомога Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Сирський оголосив про потужне посилення української ППО. Головком ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримала кілька систем Patriot – ЗМІ назвали кількість переданих ЗРК. Решта батарей Patriot можуть бути отримані за межами країн НАТО.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розкрив, чому НАТО не зможе купити зброю для ЗСУ. У ситуації навколо нових збройових поставок Україні багато підводних каменів, вважає Олег Жданов.

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Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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