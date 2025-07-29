Кого першочергово можуть мобілізувати з 1 серпня 2025 року: список

У матеріалі ви знайдете наступну інформацію:
- Кого можуть мобілізувати з 1 серпня 2025 року
- Хто може добровільно приєднатися до армії
В Україні продовжили загальну мобілізацію до 5 листопада поточного року, але загальні правила призову не змінилися. Військовозобов’язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, але законодавством передбачена низка нюансів. Главред з посиланням на матеріал Еспресо зʼясував, кому загрожує мобілізація з 1 серпня.
Кому загрожує призов з 1 серпня 2025 року
Відомо, що мобілізувати зможуть чоловіків віком від 25 до 60 років, які:
- не мають відстрочки від мобілізації;
- пройшли медичну комісію та були визнані придатними до служби;
- не мають "броні" від критичних підприємств.
Також можуть призвати й чоловіків віком від 18 до 25 років, але тільки в тому разі, якщо вони вже проходили строкову службу або мають звання офіцера запасу — наприклад, після закінчення військової кафедри.
Хто може добровільно приєднатися до армії
Добровільно мобілізуватись можуть:
- жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;
- чоловіки віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;
- люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.
Кого з українців мобілізують першочергово в серпні
Пріоритетом для армії залишаються люди з бойовим досвідом. Мова йде про штурмовиків, артилеристів тощо.
Також командирам важливі спеціалісти з різних сфер. Це можуть бути водії, IT-спеціалісти, зв'язківці чи люди, які будуть підтримувати техніку у справному стані.
Також один з можливих напрямків службу — це робота у штабі.
Варто памʼятати, що громадяни у віці 18-60 років завжди повинні мати при собі військово-обліковий документ і показували його на вимогу співробітника ТЦК, поліціянта або прикордонника.
Повістку можуть вручити у будь-якому громадському місці, на блокпості або за адресою проживання військовозобов’язаного.
Мобілізація в Україні - новини за темою
Як писав Главред, Верховна Рада продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.
Крім того, нещодавно ВРУ ухвалила важливі зміни до законодавства. Одним із ключових рішень стало ухвалення закону №13229, який дозволяє особам віком понад 60 років добровільно підписувати контракт на проходження військової служби.
Нагадаємо, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна мобілізує близько 30 тисяч людей щомісяця.
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Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
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