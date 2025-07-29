Окупаційна влада остогидла: у Донецьку піднявся бунт, що вимагають люди

Мешканці Донецька на межі відчаю через ситуацію з водопостачанням.

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Донецьк протестує проти Пушиліна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Андрющенко:

Мешканці Донецька бунтують через проблеми з водопостачанням

Люди хочуть відправити Дениса Пушиліна у відставку

У тимчасово окупованому Донецьку десятки місцевих жителів вийшли на вулиці. У руках вони тримають пусті пляшки та відра, а причиною цього є невирішена окупаційною і російською владою проблема з водопостачанням.

Вже декілька тижнів, як у Донецьку вода стала розкішшю. Тож у місті почався бунт, мешканці вимагають відставки гауляйтера Дениса Пушиліна. Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео протесту в Донецьку:

За його даними, окупаційна влада на чолі з Пушиліним вже роками саботує вирішення проблеми з водопостачанням, а останнім часом ситуація погіршилась.

Андрющенко зауважив, що нормальне водопостачання відсутнє і в інших тимчасово окупованих містах Донецької області. Зокрема мова йде про Маріуполь.

Протестні настрої вже поширились і на військових армії країни-агресорки Росії. Вони також звинувачують Пушиліна у бездіяльності та натякають, що можуть допомогти змінити владу у Донецьку.

Катастрофа у Донецьку з водопостачанням

Зауважимо, що жителі тимчасово окупованого міста вже декілька тижнів намагаються докричатися до влади РФ через проблему з водопостачанням. При цьому, як повідомив український журналіст Денис Казанський, вони вимагають покарання для місцевої окупаційної влади.

Мешканці Донецька винними вважають саме псевдочиновників, які довели місто до межі екологічної катастрофи, тож вони звернулися до Путіна з вимогою взяти ситуацію під особистий контроль.

Ситуація в Донецьку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 липня безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол. В результаті, у Донецьку частина місцевих жителів залишилась без світла.

За декілька днів до цього у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти", зокрема в районі шахти Засядька.

Напередодні в ISW повідомили, що дефіцит води в Донецькій області, зокрема й у самому Донецьку, спричинило те, що Ханженківське водосховище, основне джерело питної води для окупованої Донецької області, обміліло, а водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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