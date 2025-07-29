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Частина українських біженців у Німеччині може залишитися без виплат: що сталося

Маріна Фурман
29 липня 2025, 17:14
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Експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити фінансову допомогу одній групі українців.
беженцы, евро
До Німеччини під час війни прибуло понад 300 тисяч чоловіків призовного віку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Хто може залишитися в Німеччині без фінансової допомоги
  • Хто закликав позбавити частину українців виплат

Частина українських біженців у Німеччині може залишитися без фінансової допомоги. Мова йде про військовозобов'язаних українських чоловіків, які отримують виплати на суму близько 1,3 млрд євро на рік. Як пише BILD, експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

"Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками-українцями призовного віку. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то щось тут не так. Ця група осіб не має права на отримання цієї соціальної виплати й повинна або працювати у нас у Німеччині, або проходити військову службу в Україні", - сказав він.

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У матеріалі йдеться, що всього від початку війни до Німеччини прибуло рівно 304 144 144 українці призовного віку - і рівно 150 660 із них у березні 2025 року перебували на обліку як одержувачі допомоги.

Середній розмір допомоги становить (на березень цього року) 882 євро на місяць. Загалом українці призовного віку отримують від Німеччини 1,328 млрд євро на рік.

Водночас українське посольство не бачить у цьому проблеми та заявили, що було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиленні від мобілізації.

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Допомога біженцям - новини за темою

Як писав Главред, з 1 жовтня поточного року українські біженці у Нідерландах відчують певні зміни. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.

В той же час в одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців. За відмову виконувати такі роботи будуть забирати частину допомоги.

Крім цього, у Польщі поступово будуть припиняти діяльність притулків для біженців з України. Відомо, що вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для усіх, окрім пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.


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