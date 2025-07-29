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В Україні з обігу зникне ще одна монета: названа причина і номінал

Марія Николишин
29 липня 2025, 15:04
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Поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення таких монет.
В Україні з обігу зникне ще одна монета: названа причина і номінал
Вилучення з обігу 10 копійок / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • НБУ вилучатиме з обігу монети номіналом 10 копійок
  • Це планують розпочати з 1 жовтня 2025 року
  • Цими монетами й надалі можна буде розраховуватися

Національний банк України планує вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Даний процес може розпочатися вже за кілька місяців. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу планується розпочати з 1 жовтня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також припиниться їх карбування та поповнення ними готівкового обігу. Проте ці монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття рішення про їх остаточне вилучення).

В НБУ розповіли, що наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Як відомо, щороку НБУ має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - наголосили у відомстві.

Як повідомляється, їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Варто додати, що банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися.

В Україні з обігу зникне ще одна монета: названа причина і номінал
Вилучення 10 копійок / фото: НБУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Однак, старі монети також залишаться в обігу.

Також відомо, що в Україні зафіксовано дефіцит однієї банкноти. Вона складає лише 4,4% від загальної кількості банкнот в обігу.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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